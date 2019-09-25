高市青年局10月成立 綠議員質疑韓國瑜百億青創基金何時到位

2019-09-25 20:55 中央社 高雄25日電



高雄市青年局10月成立，青年局籌備處公告「北漂公務員返鄉服務計畫」保留職缺招手北漂者返鄉服務。民進黨市議員質疑市長韓國瑜開出新台幣100億元的青創基金何時到位。

高雄市青年局10月1日要掛牌成立，辦公廳舍已選定並做最後的準備。

青年局籌備處公告今天發布新聞稿指出，已完成市府各機關學校同仁徵才作業，並公告「北漂公務員返鄉服務計畫」要廣招英雄好漢，吸納不同領域人才，保留青年局一半職缺歡迎有服務熱忱者返鄉服務。

市府顧問兼任青年局籌備處副主任林鼎超表示，青年局將整合各局處及中央相關資源輔導青年創業、就業及辦交流等活動，讓青年能在家鄉工作生活，在高雄逐夢圓夢。

民進黨市議員簡煥宗告訴中央社記者，市長韓國瑜開出要成立新台幣100億元的青創基金，含市府編列及對外募款，質疑市府編列明年3億元青創基金，關切百億元到位時間，要韓國瑜交代清楚。

有關青年局辦公室設在國家體育場，民進黨市議員黃文益及簡煥宗批評不當，他們認該設在國家體育場的單位應是運動發展局不是青年局。簡煥宗說，國家體育場太偏北，諮詢及服務不夠便利，黃文益也說這樣安排是在打擊體育界。

林鼎超表示，辦公廳舍選在國家體育場是基於寬敞空間方便辦活動，再者也是位在北高雄的首個市府一級單位，有特別意義。

林鼎超說，109年編列總預算新台幣4億900萬元，其中3億元青創基金；至於百億元基金部分，設定第一年以25億元資金為目標，含市府編列3億元，還有7億5000萬元的青年貸款額度，也會結合外部資金含創投和民間企業允諾的資金，青年局會協助媒合，幫助青年創業，允打造高雄為「青創之都」。