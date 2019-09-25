他罹大腸癌58歲才當房仲 8年後創業當店東

2019-09-25 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



66歲的盧長成年輕時原本從事木材生意，卻在43歲罹患大腸癌三期，人生一度陷入低潮；58歲他因緣際會參加「地政士與不動產經紀業專業培訓班」，結訓後從小房仲做起，四處帶著客人看房，第一個月就賣出第一棟房子，靠著過去做生意累積的溝通、談判技巧，一路做到副理，今年更正式創業，在房地產一級戰區農十六開店，希望在房仲業深耕，並傳承經驗給年輕人。

盧長成在高雄市勞工局「地政士與不動產經紀業專業培訓班」結訓典禮上，以資深學長及講師身分， 向15名結訓學員分享個人經驗，「不要小看自己，不動產業長長久久，身障者不僅能做，也能做得很好！」他勉勵學員，要以熱忱的態度迎接未來挑戰。

盧長成回憶，當年罹癌後手術、放化療，還做了人工造口，生活照顧上面臨許多挑戰，「一路走來真的很坎坷！」後來慢慢調整心態，自己每晚更換造口紗布，清理不假手他人；即便在房仲業天天都跑外務，也沒人發現他跟別人有何不同。

結訓後年近6旬的盧長成因態度熱誠，很快被房仲公司錄取，盧說，賣房子原理跟過去做生意很像，「客人要什麼，自己有的話就拿出來賣」，他曾成交過一筆近2億的土地，為公司與自己賺進7位數的佣金收入，創下職涯高峰。今年4月廬長成自行創業變「頭家」，也成為職訓班講課老師，成為學員們「翻轉人生」的借鏡。