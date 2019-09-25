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高雄市青年局公告徵才 邀北漂公務員返鄉成就青年夢想

2019-09-25 09:50聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市政府青年局10月1日將於世運主場館尾翼空間揭牌成立，籌備工作進入倒數階段。「北漂公務員返鄉服務計畫」特別保留青年局一半職缺約15名，包括專員、法制秘書、科員、助理員、辦事員、書記等職務，邀具服務工作熱忱、企盼鮭魚返鄉的公務員爭取。

高雄市府10月新設青年局，作為青年事務專責機關，顧問林鼎超將接任首任青年局長。位於世運主場館的辦公廳舍，採共創空間概念規畫設計，提供年輕、活潑、熱情的工作環境。

林鼎超表示，青年局已完成市府各機關學校同仁徵才作業，獲得熱烈回響。為吸納不同青年事務領域人才，「北漂公務員返鄉服務計畫」特別保留青年局一半職缺，9月23日已於行政院人事行政總處事求人機關徵才系統公告，包含專員、法制秘書、科員、助理員、辦事員、書記等職務，歡迎具服務工作熱忱、企盼鮭魚返鄉的公務員，一起為高雄青年打拚，齊聚創造高雄更美好的未來。

高雄青年局未來將整合市府各局處及中央相關資源，致力於輔導青年創業、協助青年就業、舉辦國際交流等相關活動打造高雄成為一個青年宜居樂活的城市，讓青年能在自己的家鄉工作及生活，在高雄逐夢與圓夢。青年局公告徵才作業至10月2日截止，相關問題可洽詢經濟發展局人事室薛小姐07-3373177。

高雄市青年局積極籌備中，將接任首任青年局長的市府顧問林鼎超（右）拜訪台灣微軟取經...
高雄市青年局積極籌備中，將接任首任青年局長的市府顧問林鼎超（右）拜訪台灣微軟取經。圖／高雄市青年局提供
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