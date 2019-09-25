高雄市青年局公告徵才 邀北漂公務員返鄉成就青年夢想

2019-09-25 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市政府青年局10月1日將於世運主場館尾翼空間揭牌成立，籌備工作進入倒數階段。「北漂公務員返鄉服務計畫」特別保留青年局一半職缺約15名，包括專員、法制秘書、科員、助理員、辦事員、書記等職務，邀具服務工作熱忱、企盼鮭魚返鄉的公務員爭取。

高雄市府10月新設青年局，作為青年事務專責機關，顧問林鼎超將接任首任青年局長。位於世運主場館的辦公廳舍，採共創空間概念規畫設計，提供年輕、活潑、熱情的工作環境。

林鼎超表示，青年局已完成市府各機關學校同仁徵才作業，獲得熱烈回響。為吸納不同青年事務領域人才，「北漂公務員返鄉服務計畫」特別保留青年局一半職缺，9月23日已於行政院人事行政總處事求人機關徵才系統公告，包含專員、法制秘書、科員、助理員、辦事員、書記等職務，歡迎具服務工作熱忱、企盼鮭魚返鄉的公務員，一起為高雄青年打拚，齊聚創造高雄更美好的未來。