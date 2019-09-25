年產值逾10億元 屏東水族王國品種推陳出新

2019-09-25 07:08 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東有「水族王國」美譽，不少歐美家庭魚缸裡的觀賞魚蝦，大部分都來自台灣，光是屏東縣占全台觀賞魚蝦出口量就高達7成，不只年產值超過10億元，更創造周邊產業約40億元。屏東除具有先天的氣候優勢，業者育種技術強，憑藉品種稀有性成為世界賽事常勝軍，也能透過新品種推陳出新，維持外銷利潤。

屏東天空魚水族創辦人蘇耀龍，今年6月帶著「黃金蟒蝦」遠赴德國參加Shrimp World Cup Kalkar 2019賽事，一舉奪下世界冠軍，小小一尾觀賞蝦能賣出6萬元高價，令人咋舌。

另外，屏東芝林企業有限公司，更是全台最大觀賞魚蝦出口貿易商，總經理歐梅如表示，出口歐美的魚蝦種類就有500多種，研發部門更掌握品種改良技術，像是將神仙魚改良而成螢光色的「粉紅天使」，彷彿一顆顆粉紅螢光愛心在水中悠遊，全球唯獨台灣才有。

屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會總幹事郭聰智表示，台南、高雄也有相關產業，但屏東能有近千家業者集中締造「水族王國」，主要在於緯度低氣溫適宜，再加上技術優勢，品種能不斷推層出新，即便原先價高品種因大量繁殖，導致跌價，但業者隨時能再發表新品種，再度站回高點，因此台灣能在全球市場占有重要一席之地。