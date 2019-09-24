高雄勞動法令知識趣味競賽 情侶檔、碩士生都來挑戰

2019-09-24 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



近年勞權議題備受關注，為鼓勵民眾了解自身權益，並促進勞動教育向下紮根，高雄市勞工局推出「全民工安意識促進加油戰」活動，日前在台鋁MLD生活商場中庭廣場登場，舉辦勞動法令知識競賽，邀民眾PK勞動知識，吸引全台80個隊伍組隊報名，從事業單位、大專校院學生，還有碩士家長帶著幼稚園小朋友報名參加，比賽現場更湧入眾多親友團為參賽者加油打氣。

勞工局表示，此競賽冠軍可獲3萬5千元獎金，吸引80個隊伍組隊參加，包括學生組37隊、社會組43隊，也有多位民眾現場報名分組競賽，配合一系列勞工局創意闖關攤位，讓民眾玩遊戲互動闖關，並參加抽獎活動，有機會抽中實用家電等好禮。

經過一連串初賽與決賽比拼，學生組由高雄師範大學情侶檔余汎雅、陳柏丞奪冠，兩人表示很開心能奪得大獎，將回去與師長同學、親友分享喜悅；亞軍則由中山大學企管系學生巫翌蓁、杜佳耘獲得，兩人表示比賽前一天還特別熬夜，將印出來的紙本題庫反覆背誦4遍才睡，辛苦不白費，順利獲獎。

此外，社會組冠軍由中正勞工關係碩士班畢業系友程志杰、謝薰儀獲得，程志杰目前擔任雲林縣社會處的社工師，對於各種勞動法令題目內容了然於胸，社會組亞軍則是去年冠軍隊伍吳建儀、洪琬筑，兩人得知這項比賽訊息立刻報名，還從新竹驅車南下再度挑戰。