高雄水質全台最差？ 台水水質處長：民眾可安心飲用

2019-09-24 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



環團批高雄水質是全台最差，台灣自來水公司下午指出，台水依循環保署所訂之飲用水水質標準供應量足質優自來水，對於水源水質、淨水過程及供水水質皆建立完整之檢驗制度，且各區管理處水質均取得認證，請民眾安心飲用。

台水指出，台水的檢測標準包含重金屬、大腸桿菌、酸鹼值等100多項，但環團僅以3項作為檢測項目，且以舊資料評比，「取樣過度簡略也不精準」。

水質處處長洪世政說，台灣水資源保育聯盟所指「總硬度、總溶解固體量、導電度」等3項係屬影響適飲性水質，也就是僅就口感而言，但並不影響健康，亦不屬於飲用水水源水質標準項目。

他說，會有差異，是因南部高屏及彰化大部分屬石灰岩地質富含礦物質，鈣鎂離子較多，導致上述三項水質項目偏高，尤其高雄地區數據會呈現最高係因部分淨水場（如翁公園淨水場）使用硬度較高之地下水。

但在與高屏溪作為自來水水源摻配後，再由澄清湖、拷潭、鳳山等高級淨水處理，使總硬度降至150mg/L左右，已遠低於飲用水水質標準（300mg/L），且今年度截至目前為止，地方環保局公告結果，總溶解固體量與總硬度二項合格率皆為100%。

他強調，台水每天都會檢測水質，民眾可以放心飲用。