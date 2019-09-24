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影／國慶煙火屏東試放 民眾驚呼連連

2019-09-24 21:00聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

國慶煙火今晚八點在屏東河濱公園進行試放，總共施放五分鐘，搭配屏東舊鐵橋地景，壯麗煙火在黑夜綻放十分壯觀，更是照亮高屏溪兩旁夜空，也讓圍觀民眾驚呼連連，許多攝影迷更是提早卡位，就是要拍到最經典的煙火照片，主辦單位強調國慶日煙火施放當天會有接駁車進行接駁服務，也會管制車輛進出，請民眾要注意配合。

屏東暌違十二年再度舉辦國慶煙火，屏東睽違12年再度舉辦國慶焰火，儘管今晚的試放河濱公園現場管制不開放參觀，但仍有許多民眾聞風到管制區外，希望先暏為快，搶先一睹煙火美景。

國慶煙火今晚八點在屏東河濱公園進行試放，總共施放五分鐘，搭配屏東舊鐵橋地景，壯麗...
國慶煙火今晚八點在屏東河濱公園進行試放，總共施放五分鐘，搭配屏東舊鐵橋地景，壯麗煙火在黑夜綻放十分壯觀，也讓圍觀民眾驚呼連連。記者劉學聖／攝影
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國慶煙火今晚八點在屏東河濱公園進行試放，總共施放五分鐘，搭配屏東舊鐵橋地景，壯麗...
國慶煙火今晚八點在屏東河濱公園進行試放，總共施放五分鐘，搭配屏東舊鐵橋地景，壯麗煙火在黑夜綻放十分壯觀，也讓圍觀民眾驚呼連連。記者劉學聖／攝影
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國慶煙火今晚八點在屏東河濱公園進行試放，總共施放五分鐘，搭配屏東舊鐵橋地景，壯麗煙火在黑夜綻放十分壯觀，也讓圍觀民眾驚呼連連。記者劉學聖／攝影
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國慶煙火今晚八點在屏東河濱公園進行試放，總共施放五分鐘，搭配屏東舊鐵橋地景，壯麗煙火在黑夜綻放十分壯觀，也讓圍觀民眾驚呼連連。記者劉學聖／攝影
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國慶煙火今晚八點在屏東河濱公園進行試放，總共施放五分鐘，搭配屏東舊鐵橋地景，壯麗煙火在黑夜綻放十分壯觀，也讓圍觀民眾驚呼連連。記者劉學聖／攝影
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國慶煙火今晚八點在屏東河濱公園進行試放，總共施放五分鐘，搭配屏東舊鐵橋地景，壯麗煙火在黑夜綻放十分壯觀，也讓圍觀民眾驚呼連連。記者劉學聖／攝影
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國慶煙火今晚八點在屏東河濱公園進行試放，總共施放五分鐘，搭配屏東舊鐵橋地景，壯麗煙火在黑夜綻放十分壯觀，也讓圍觀民眾驚呼連連。記者劉學聖／攝影
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屏東國慶

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