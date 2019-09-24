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重陽敬老 韓國瑜訪百歲人瑞關心健康

2019-09-24 18:35中央社 高雄24日電

高雄市百歲人瑞人數持續成長，今年有275名人瑞，最高齡112歲，表達對長者的關懷，高雄市發給敬老禮金，共5億4347萬元，市長韓國瑜今天訪剛滿100歲的李成進，關心他的健康。

剛滿100歲的李成進還能騎著機車到左營老人活動中心附近與老友聊天話家常、玩紙牌，因為他常常動腦，記性還很好。李成進告訴高雄市長韓國瑜並分享整天有快樂的心情，是他養生長壽的秘方。

李成進說，飲食沒有特別忌口，讓韓國瑜直呼要好好取經爺爺的健康秘訣，韓允諾會持續運用閒置空間充實老人活動場所及規劃福利服務，也鼓勵民眾就近到老人活動中心參與長青學苑及各項活動。

歡度重陽節，韓國瑜今天訪視李成進，關心他的健康和休閒，並和他閒聊生活作息情形。韓國瑜代表市府致贈一萬元重陽節敬老禮金、水果禮盒、總統府敬老狀及金鎖片，表達對長輩重視與尊敬。

市府指出，今年推出「3心5老2.0~相揪逗陣呷百二」重陽敬老系列活動，還有「高質照顧、雄愛學習、好康生活、伴玩旅遊」老人福利政策，盼長輩於熟悉的環境生活得到好的照顧及社會福利。

重陽節將屆，社會局循往例發放重陽禮金，預計10月18日前發放完畢；發給60至64歲原住民長輩及全市65至79歲長輩每人新台幣1000元、80至89歲長者1500元、90至99歲每人5000元、100歲以上人瑞1萬元，統計有44萬5598長輩可領到，共5億4347多萬元。

根據社會局的統計，高雄市民國106年的人瑞人數216人、107年是去年245人，今年275人，比去年增加30人，是持續成長的格局。

韓國瑜高雄市

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