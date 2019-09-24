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高督盟公布問政優質高市議員 國民黨籍全落榜

2019-09-24 16:47中央社 高雄24日電

高雄市公民監督公僕聯盟今天公布高雄市議會「十大問政優質議員」，中國國民黨籍市議員全數落榜。高督盟指出，評分標準都依照公正客觀標準進行，並未預設立場。

高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）今天在市議會召開記者會，公布「高雄市議會第三屆第一會期議員評鑑結果報告」，評選出10名問政優質議員等，並對第三屆第一會期議會整體表現進行總評。

這次獲選問政優質的10名議員，包括民主進步黨籍市議員李柏毅、邱俊憲、高閔琳、郭建盟、陳致中、黃文益、韓賜村，時代力量市議員林于凱、黃捷及親民黨籍市議員吳益政。

高督盟指出，這10名議員脫穎而出，除認真問政，不論總質詢、業務部門質詢、法案審查皆積極出席與發言，質詢內容也都言之有物，獲得評鑑者肯定。

高雄市公民監督公僕聯盟副理事長陳銘彬表示，這次評分標準依照總質詢、業務部門質詢、法案審查、發言、出席積極度及質詢內容，由聯盟志工及專家學者進行評分。評鑑時間自去年12月25日至今年7月31日涵蓋第三屆成立大會、第三屆第一次臨時會、第二次臨時會及第三屆第一次定期大會。

10名問政優質議員名單中，國民黨籍市議員全數落榜。陳銘彬指出，評分標準都依照公正客觀標準進行，並未預設立場。

至於第三屆第一會期議會整體表現，高督盟認為，「不及格」，該屆議會國民黨議員過半卻上演護航戲碼，且對高雄市長韓國瑜在任期不到一年即參選總統，國民黨議員竟無一人提出質疑，對照上一屆國民黨議員質疑前高雄市長陳菊在任期未結束、剩8個月而出任總統府秘書長的表現，不但有雙重標準，更令市民失望。

高督盟表示，占議員總數1/3的新科議員整體表現不如預期，除少數表現亮眼而被列為問政優質議員，其餘並無出色表現。

高雄市國民黨時代力量

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