永達盃國際輪網賽26日開打 韓國瑜倡言讓高雄愛而無礙

2019-09-24 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



「2019永達盃高雄國際輪椅網球公開賽」26日起在高雄橋頭輪椅夢公園網球場開打，有13國150名輪椅選手參賽，高雄市長韓國瑜今天出席賽前記者會為選手打氣，並坐輪椅揮拍打了一分半鐘，發現果真很耗費體力。他說，對弱勢者友善是城市進步的指標，高雄會努力打造成「愛而無礙」，也是「運動無礙」的友善城市。

國際輪椅網球公開賽2017年首次落腳高雄，歷經3年經營，吸引許多頂級選手參賽，已成為亞洲區重要的巡迴賽站，今年獲永永達保險公司鼎力支持，更將賽事提升到ITF2等級。

第3屆永達盃國際輪網賽26日起到29日開打，高雄市長韓國瑜昨出席為選手打氣，首度體驗坐輪椅打網球，他與台灣代表隊選手黃光昇、劉蒲生一起打雙打，打了3球後，主持人喊「謝謝大家，我們直接移動」，但韓意猶未盡喊說「再打、再打」，打了約一分半鐘才喊停，事後發表心得，直說「很耗體力」。

韓國瑜說，永達盃輪網是2020東京帕運亞洲區極重要的積分站，歐亞選手都來參加，藉此賽事除讓選手切磋球技，也希望讓世界看見高雄關懷弱勢的一面。這次比賽，選手除行動不便外，有些人手也不方便，須以膠布把球拍纏在手上才能揮拍，但身障選手克服障礙的自信卻讓人感動。