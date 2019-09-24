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華山慈善拍賣會 韓國瑜簽名酒競標超熱烈

2019-09-24 16:25聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

今日拍賣會上最受矚目的就是馬英九親筆簽名酒，以及韓國瑜親筆簽名酒，都為基金會募得...
今日拍賣會上最受矚目的就是馬英九親筆簽名酒，以及韓國瑜親筆簽名酒，都為基金會募得不少善款。記者蔡家蓁／攝影
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華山基金會今日舉行第5屆「愛老人，慈善公益音樂拍賣會」，拍賣會上由高齡96歲李阿嬤擔任一日拍賣官，為華山基金會籌募金門地區常年服務經費，此次拍賣的物品包括有前總統馬英九簽名酒、國民黨總統候選人韓國瑜簽名酒等在內的許多珍貴物品，最終馬英九簽名酒由民進黨金門縣黨部主委吳增允以6000元得標，而韓國瑜簽名酒經過一陣競標後，則以1萬3000元得標，此次共募得27萬1千元，成績不錯，讓李阿嬤超開心。

華山基金會今天在昇恆昌金湖廣場一樓大廳舉辦第5屆「愛老人，慈善公益音樂拍賣會」，邀請金門縣長夫人張婭玲為李阿嬤披上拍賣官彩帶並交予得標槌，為拍賣會揭開序幕，身背拍賣官彩帶、手持得標槌，架式專業度十足的李阿嬤，與愛心大使國民黨金門縣黨部主委林芳旋、金門國際獅子會會長王國代等人共同為華山金門地區弱勢長輩籌募常年服務經費努力。

今日拍賣會上最受矚目的就是馬英九親筆簽名酒6瓶（一組2瓶），以及韓國瑜親筆簽名酒4瓶（一組2瓶）。主辦單位先拍賣馬英九簽名酒，經過一陣競標，最後竟然是由民進黨金門縣黨部主委吳增允以6000元得標一組，現場民眾笑說「藍綠和解」。

而拍賣韓國瑜簽名酒，引起更多人搶標，林芳旋將價格從6000元起標價一口氣喊到1萬元，最後由現場一位年輕的陳先生喊出1萬3000元得標一組。陳先生說，「因為老闆一家都是韓粉」，特別交代一定要把簽名酒標回去，雖然最後得標價超過老闆預算一點點，但總算達成任務。

李阿嬤笑說「這把年紀還能做一點善事感到非常開心，希望未來每年都可以參加這有意義的活動。」今年的拍賣品募得21萬6千元；三失老人常年服務經費則由縣長母親洪女士及夫人張婭玲、金寧鄉代表翁明惠、金門國際獅子會、金龍國際獅子會、木蘭國際獅子會等人現場捐款計5萬5千元，此次慈善拍賣會共計募得27萬1千元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

華山基金會今日舉行第5屆「愛老人，慈善公益音樂拍賣會」總計募得27萬1千元，成果...
華山基金會今日舉行第5屆「愛老人，慈善公益音樂拍賣會」總計募得27萬1千元，成果豐碩。記者蔡家蓁／攝影
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華山基金會今日舉行第5屆「愛老人，慈善公益音樂拍賣會」，拍賣會上特別由高齡96歲...
華山基金會今日舉行第5屆「愛老人，慈善公益音樂拍賣會」，拍賣會上特別由高齡96歲的李阿嬤擔任一日拍賣官。記者蔡家蓁／攝影
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金門韓國瑜拍賣會

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