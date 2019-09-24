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這個厲害！她桌球從18歲打到80歲 明年還要遠征法國參賽

2019-09-24 15:21聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

80歲的楊清鶴一生熱愛桌球，退休後更是愈打愈勇，迄今每年都還有金牌入手，光是退休後收集的獎牌就超過70面，明年她還要以八旬高齡遠征法國參加世界盃，屏東縣政府今特頒體育終身成就獎，表彰她奮戰不懈的精神。

說起桌球，楊清鶴立刻神采奕奕，她說自己唸書時其實是排球選手，但一直很羨慕會打桌球的人，於是她也跟著學習，從18歲那年拿起桌拍，到今年80歲，幾乎沒有停過。

她說打桌球是一分努力、一分收穫的運動，多練習就一定會有進步，她記得自己在唐榮國小服務時，常常和學校主任比賽，輸的得請贏的人喝飲料，「那時候真的輸了很多飲料」，才練成一身好身手。

40年教書期間，她就經常參加比賽，退休後打得更勤，各種長青組桌球賽，都可以看到她的身影，從民國83年至今年，她每年皆組隊代表屏東縣參加國際自由盃長青桌球錦標賽暨台灣長青桌球錦標賽，不論是單打、雙打、或團體賽，早已是各種比賽的常勝軍。

目前她是屏東縣桌球委員會總幹事，一直到現在，她還是天天出門打桌球，明年還準備遠征法國參加世界盃，她笑說，自己還不是桌球場上最高齡的選手，年齡完全不是問題。

今天受表揚的體育有功人員包括傑出選手獎：劉懿萱、楊云萱、馮子瑜、林李唯仙、傅聖翔、劉麒中、鄭嘉宇、陳忠羿、施貴鈞、吳宗倫、尤雋硯、林宜蓁；傑出教練獎：謝孝凱、葉品程、劉安鈞、鄭志誠、羅尚策 、王博顯、林信成、張勝治；績優體育人員獎：林星明、黃瓘茗、李碧月、徐錦興；體育行政獎：戴義泉、紀恩成、葉俊雄及終身成就獎：楊清鶴。

屏東縣政府天表揚28位體育有功人員。記者翁禎霞／攝影
屏東縣政府天表揚28位體育有功人員。記者翁禎霞／攝影
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80歲的楊清鶴是桌球常勝軍，從18歲打到80歲，依然活躍球場，屏東縣長潘孟安今特...
80歲的楊清鶴是桌球常勝軍，從18歲打到80歲，依然活躍球場，屏東縣長潘孟安今特頒終身成就獎給她，表揚她奮戰不懈的精神。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府體育

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