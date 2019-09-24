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聲援香港反送中 高雄「929反極權」集會凹子底公園登場

2019-09-24 13:47聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

香港反送中運動持續抗爭期間，傳出多起警察暴力鎮壓，示威者發起「929反極權」集會遊行串聯全球，已至少10國網友響應，時代力量高雄市議員林于凱、市議員康裕成與高雄民間團體、港生今召開記者會，宣布高雄場活動將在29日下午5點30分到晚間10點，於凹子底公園旁登場，活動訴求為：五大訴求，缺一不可；港台同學，齊上齊落；庇護機制，刻不容緩。

台灣南社社長、高雄大學教授翁銘章表示，反送中抗爭從6月9日以來已3個多月，台灣早在40多年前的美麗島事件，就經歷過這個爭取民主、自由的過程，香港人從學生、教授甚至政府官員都走上街頭，台灣人更應該動起來給予鼓勵、支持，高雄、台北將在929當天呼應連線，台北有大遊行與集會，高雄則以晚會方式，共同聲援香港，作為最大後盾。

正在中山大學就讀的香港學生鄧俊儒說，香港反送中已超過百日，有近2千名示威者被捕，但運動並沒有因警方拘捕行動而暫停，反而更在香港遍地開花。對台灣來說，香港就是 「一國兩制」的借鏡，台灣更是香港最強的後盾，協助港人在這場民主自由運動中爭取勝利，希望大家參與「929高雄聲援香港晚會」，為香港加油打氣。

中山大學學生會代表莊皓鈞表示，台灣學生上學期考完期末考、過暑假，香港學生卻在街頭與警方對峙，有些來台就讀的港生更在香港被捕，開學後看到身邊少了幾位香港同學，更切實地讓台灣人有感反送中、爭民主不再只是媒體中的畫面。

康裕成說「這是一起需要大家共同參與的時代革命」，呼籲所有有一樣想法的民眾，不管是高雄人、外地觀光客或外國朋友，929當天都要來參加。林于凱表示，台灣人民應對香港的例子有所警醒，除了以民主自由盟友的身分聲援，時代力量也會持續推動立法，阻止境外敵對勢力併吞滲透台灣，並保障香港人來台的權益。

台灣人權促進會南部辦公室主任林彤呼籲，港警已釋放超過3千枚催淚彈、將近千枚的不同材質子彈，並逮捕起訴了超過千名示威者，政府卻無法因應人權倒退的情況，呼籲台灣政府應儘速建立完善的庇護機制協助抗爭者。

為聲援香港反送中運動，「929反極權」集會遊行串聯全球，時代力量高雄市議員林于凱...
為聲援香港反送中運動，「929反極權」集會遊行串聯全球，時代力量高雄市議員林于凱、市議員康裕成與高雄民間團體、港生今召開記者會，宣布高雄場活動將在29日下午5點30分到晚間10點，於凹子底公園旁登場。記者蔡容喬／攝影
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香港時代力量反送中

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