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墾丁秋冬限時版玩法 踏水巡田摸蜆拔蘿蔔

2019-09-24 12:24中央社 屏東縣24日電

時序進入秋冬，墾丁有各式各樣適合秋冬的生態旅遊行程，國立海洋生物博物館與恆春鎮龍水社區合作，推出季節限定行程「踏水巡田」，讓遊客體驗墾丁摸蜆、拔蘿蔔的樂趣。

海生館今年11月到隔年3月，夜宿海生館活動與在地龍水社區合作，推出季節限定行程「踏水巡田」，在進入夜晚的海生館珊瑚王國奇幻體驗前，先帶著遊客踏上台灣最南端的龍水社區有機稻作區「巡田水」。

海生館表示，龍水社區位於屏東縣恆春鎮，是全台少數的「有機稻作區」，古名「龍宣水」、「龍泉水」，因當地有口自然湧泉，才慢慢聚集人口耕作，隨著純淨的水以及無害的耕作方式，龍水社區也保留了最天然的稻作區，甚至野生的蜆還可在田邊的小圳生活著。

海生館表示，「踏水巡田」活動將由社區在地解說員，帶領民眾踏入田野中沁涼的水渠道，淘淘水中的泥土，幸運的話還會淘到滿滿的黃金蜆，感受所謂的「摸蜆仔兼洗褲」，認識在這裡世世代代生活的生物。

除此之外，龍水社區也是白玉蘿蔔的產地，隨著秋冬白玉蘿蔔的盛產季節，活動將帶領參加遊客體驗田中拔蘿蔔的樂趣，也將指導遊客用最古老的方法醃漬蘿蔔帶回家品嘗。

秋冬也是候鳥的季節，「踏水巡田」活動中，有機會還可在龍鑾潭見到雁鴨的身影。

海生館「踏水巡田」季節限定行程11月1日開跑，到明年3月31日止，除了搭配夜宿海生館活動2天1夜行程外，海生館也同時推出1日遊行程，讓旅遊時程較短的民眾也有機會體驗來自在地最純真樸實的感動。

墾丁恆春屏東縣

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