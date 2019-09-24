產銷班創「舞鶴花」品牌 奪全國優良農業產銷班封號

2019-09-24 07:06 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄內門是火鶴花重要產地，內門區農會花卉產銷班第5班成立不到3年，自創品牌「舞鶴花」行銷成功，每枝火鶴花的拍賣價平均比其他競爭對手多出2至3元，近日參與全國評比獲得「全國優良農業產銷班」肯定，得獎消息振奮班員。

農委會舉辦「108年全國十大績優農業產銷班評選」，全台7個農業改良場共推薦22班農漁牧產銷班參與評比。高雄區農業改良場指出，評選結果揭曉，高雄市內門區花卉產銷班第5班、永安區水產養殖產銷班第9班，以及屏東縣南州鄉果樹產銷第1班皆榮獲「全國優良農業產銷班」。

內門農會共有3個花卉產銷班，以栽種火鶴花與文心蘭為主，今年僅第5產銷班獲推薦參加全國評選。班長李基來指出，產銷班成立未滿3年，班員共14人，男女班員各半，農村女力表現不俗，此項也被列入評分標準。

內門區花卉產銷班第5班總種植面積13公頃，每年出產近400萬枝火鶴花，內外銷居半。李基來說，為提高商品價值，班員在品質與品管上相當用心，合力建立「舞鶴花」品牌；有了品牌加持，市場拍賣價至少高出對手2元（單枝），逐步站穩腳步。