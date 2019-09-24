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產銷班創「舞鶴花」品牌 奪全國優良農業產銷班封號

2019-09-24 07:06聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄內門是火鶴花重要產地，內門區農會花卉產銷班第5班成立不到3年，自創品牌「舞鶴花」行銷成功，每枝火鶴花的拍賣價平均比其他競爭對手多出2至3元，近日參與全國評比獲得「全國優良農業產銷班」肯定，得獎消息振奮班員。

農委會舉辦「108年全國十大績優農業產銷班評選」，全台7個農業改良場共推薦22班農漁牧產銷班參與評比。高雄區農業改良場指出，評選結果揭曉，高雄市內門區花卉產銷班第5班、永安區水產養殖產銷班第9班，以及屏東縣南州鄉果樹產銷第1班皆榮獲「全國優良農業產銷班」。

內門農會共有3個花卉產銷班，以栽種火鶴花與文心蘭為主，今年僅第5產銷班獲推薦參加全國評選。班長李基來指出，產銷班成立未滿3年，班員共14人，男女班員各半，農村女力表現不俗，此項也被列入評分標準。

內門區花卉產銷班第5班總種植面積13公頃，每年出產近400萬枝火鶴花，內外銷居半。李基來說，為提高商品價值，班員在品質與品管上相當用心，合力建立「舞鶴花」品牌；有了品牌加持，市場拍賣價至少高出對手2元（單枝），逐步站穩腳步。

除建立自有品牌外，產銷班員積極對外行銷，近年在各大廟宇推動「七彩火鶴花香」祈福，冀望用花香減少祭祀香使用量，另在地方公益活動也不缺席，產銷班員活力十足。

高雄市內門區花卉產銷班第5班參加全國評比獲得「全國優良農業產銷班」肯定。圖／高雄...
高雄市內門區花卉產銷班第5班參加全國評比獲得「全國優良農業產銷班」肯定。圖／高雄農改場提供
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高雄內門是火鶴花的重要產區之一，欣欣向榮的花卉可在農曆年前上市。圖／報系資料照
高雄內門是火鶴花的重要產區之一，欣欣向榮的花卉可在農曆年前上市。圖／報系資料照
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火鶴花屏東縣公益活動

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