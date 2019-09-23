聯新醫院雁行計畫 推醫師到府看診

2019-09-23 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



聯新國際醫院配合健保署北區業務組辦理「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」，今天邀集20多家居家照護所、長照服務機構，進行實務分享與討論，擴大合作關係，共同促進轉銜作業流暢、時程縮短，進而提升服務品質與效能，讓出院轉銜的一條龍整合醫療服務，做到無縫接軌零時差，落實分級醫療與雙向轉診。

聯新國際醫院院長黃忠智表示，聯新國際醫院推動雁行計畫居家醫療整合照護，結合國家長照2.0政策，透過醫院與社區基層診所、居家護理所、長照機構的密切合作，建構病人從入院、治療、出院，到社區居家照護的一條龍整合醫療模式，連結社區照護網絡，提供居家照護、居家醫療、重度居家療護及安寧療護等服務。

醫院在病人住院期間，就召開跨團隊的出院準備會議，依病患個別狀況，建構最完整、最符合需求的醫療照護計畫，幫助失能病人返家後的適應及後續照護。

黃忠智院長強調，聯新國際醫院居家醫療整合照護計畫，強調「以病人為中心」，從出院前準備就啟動，讓病人出院前，與返家休養及機構照護的第一哩路，可以完全無縫接軌，不必擔心照護不連續問題。

80多歲簡老太太，10年前車禍導致腦部損傷，出院後返家長期臥床休養，生活起居完全依賴家人及外籍看護。聯新國際醫院附設居家護理所承接居家照護，安排居家護理師定期探視簡老太太，協助更換氣切管與鼻胃管，指導正確照護知識與技巧，也會安排醫師定期訪視，避免因長期臥床產生合併症。

聯新國際醫院附設居家護理所組長簡珍宜表示，在護理師、家屬、外籍看護相互配合下，簡老太太獲得良好照顧，十年來只有一次住院治療。居家護理師視病猶親照顧病患十年如一日，也成為簡家的好朋友。

聯新國際醫院居家醫療照護計畫除了提供居家護理、居家服務、長照2.0轉銜等服務，針對失能、臥床、疾病特性或家庭狀況無法外出就醫的病人，則主動規劃安排醫生到府看診，進行居家醫療服務。

有別於其他醫院大多由家醫科醫師進行訪視，聯新國際醫院擴大到宅提供居家醫療服務的科別，今年神經內科、腎臟科醫師都陸續加入居家醫療服務行列，2018年至今已提供近200人居家醫療服務。

聯新國際醫院神經內科主治醫師李振華表示，長期臥床及失能，因就醫不便利，病人及家屬常因就醫問題，需大費周章，或由家屬代領慢性處方簽，醫師看不到病患，只能根據描述來給藥，無法完全掌握病情。

到宅看診病人實際狀況，可以親眼所見，瞭解現場環境、看護照顧、飲食與生活作息、成員互動、復健器材操作情形，也可以實際檢視病人藥物使用及保存問題，因此醫師能夠更精準開立處方，幫病人調整用藥。對於到處看病拿藥者，醫師可以整合用藥，既可避免患者重覆用藥的風險，也可節省寶貴的健保醫療資源，避免藥物浪費。

李振華醫師說，門診一個診次可以看40個病人，居家醫療受限病患住家距離、交通往返、排程規劃等因素，一個上午可能只跑2至4家。李醫師強調，有些病人已經好幾年都沒有看過醫師，到宅看診對病人是相當重要且有效益。