福澳港區發現死亡海龜 馬祖岸巡協助處置

相關新聞
空汙夢魘提早開始 屏東空氣品質今天下午達紅色警戒2019-09-23 18:15
回應高市文化局「政治提款機」之說 尹立：我沒提款卡2019-09-23 16:28
「大港開唱」飆髒話後遺症 北市文化團體表演增禁令2019-09-23 15:42
影／議會能正常上下班？ 黃偉哲：頂多北韓有2019-09-23 15:27
影／高市議員質疑挖石油預算編在哪 韓國瑜：挖石油是誰講的？2019-09-23 15:02
2019台灣設計展在屏東 11品牌入選「好屏未來市」2019-09-23 14:55
「文化局不是政治提款機」 高雄現任局長開槓前局長2019-09-23 14:30
雄檢拘留室內唱RAP 法務部長讚親近司法2019-09-23 13:11
高市預算說明會宛如質詢 韓國瑜：有點錯愕2019-09-23 13:10
李四川住院 韓國瑜：勸他盡可能把身體調養好2019-09-23 12:49
綠批「錢照借、地照賣」 高市府：歲出入差短10年最低2019-09-23 12:21
韓市府預算說明會變吵架會 藍綠議員罵成一團2019-09-23 12:11
綠議員要求為預算編列道歉 韓國瑜：語氣嘲諷無法接受2019-09-23 12:10
韓國瑜首編總預算 民進黨議員批發大財破功2019-09-23 10:35
60歲婦顧2長輩9年 獲孝行獎2019-09-22 23:18
取消機車貨物稅 政院：會檢討評估2019-09-22 23:17
印尼嘉年華 高市感謝移工貢獻2019-09-22 23:16
曾收門票19年 遊客躲收費「晚上比白天熱鬧」2019-09-22 23:15
茂林擬入區收費 茂管處促考慮2019-09-22 23:14
高鐵傳落腳六塊厝 遭疑太偏僻2019-09-22 23:10
奉守6字訣 焦熙昌獲卓越校長2019-09-22 23:01
腸胃不適 李四川住院休養2019-09-22 22:59
毒品誤一生 高市毒防局與科大合作做防治宣導2019-09-22 22:26
遊客多負擔沉重 茂林觀光大門考慮收取門票清潔費2019-09-22 21:12
高雄市推出「同理心」心理健康月 205場講座電影與手做2019-09-22 19:51
腸胃不適掛病號 高雄副市長李四川住院2019-09-22 19:08
印尼文化嘉年華登場 葉匡時感謝移工對台經濟發展貢獻2019-09-22 13:43
高雄首創社區營造教學實驗所 燕巢揭牌啟用2019-09-22 13:17
失智媽加老邁婆婆連顧9年無怨言 林美宏獲孝行獎2019-09-22 13:15
超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼2019-06-20 12:00
羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？2018-11-14 20:00
熱門文章
士林夜市水果攤又傳坑人價 市場處：已開罰2019-09-22 21:07
腸胃不適掛病號 高雄副市長李四川住院2019-09-22 19:08
士林夜市又傳水果攤坑客 鄧家基怒要官員「抄」掉攤販2019-09-23 16:35
台南雙胞胎氣爆意外善款竟然這麼多 里長：別再捐了2019-09-23 13:12
影／高市議員質疑挖石油預算編在哪 韓國瑜：挖石油是誰講的？2019-09-23 15:02
9月26日新豐、竹北、湖口、新埔30村里停水 上千戶受影響2019-09-23 08:59
「大港開唱」飆髒話後遺症 北市文化團體表演增禁令2019-09-23 15:42
竹縣新埔民眾修祖墳爭議 縣府： 許可證已撤銷2019-09-22 18:57
「文化局不是政治提款機」 高雄現任局長開槓前局長2019-09-23 14:30
夜市水果攤又傳坑客 朱學恒：柯文哲解決就捐民眾黨5萬2019-09-22 21:40
吳柏羲請調刑事局 牽動中市兩線三警官6人異動2019-09-23 12:06
他國小偷指北針愧疚數十年 歸還學校還寫懺悔信2019-09-23 09:44
綠軍修理韓國瑜批6點半下班太早 結果卻害到自己人2019-09-23 17:41
遊客多負擔沉重 茂林觀光大門考慮收取門票清潔費2019-09-22 21:12
他如願當大體老師 完成「四道」人生大事2019-09-23 10:35
影╱新住民選務工作資格差很大 大陸新住民：太不公平2019-09-22 19:15
真扯！民眾棄養雞鵝 八德埤塘公園連天竺鼠都有人放生2019-09-23 16:35
高鐵傳落腳六塊厝 遭疑太偏僻2019-09-22 23:10
來聽法醫老師那堂生死學課 大聊禁忌話題2019-09-23 07:50
兩動力飛行傘長驅直入基隆港 港公司：無法可管2019-09-23 12:11
高市預算說明會宛如質詢 韓國瑜：有點錯愕2019-09-23 13:10
影／張安樂：兩岸要避免打仗只有「和平統一」2019-09-22 18:58
韓國瑜首編總預算 民進黨議員批發大財破功2019-09-23 10:35
影／被好姊妹點名 雲林縣政府開箱秀這些2019-09-23 14:03
北市罰坑客水果攤1200元 朱學恒：坑1.5個遊客就賺回2019-09-23 16:56
影／陳明文把財神爺帶來中埔！ 公館農場2年完成開發2019-09-23 11:50
李四川住院 韓國瑜：勸他盡可能把身體調養好2019-09-23 12:49
竹市公道三 經費到位2019-09-22 23:45
開會最早結束？ 桃園議長：朝9晚5最標準的議會2019-09-23 12:37
綠議員要求為預算編列道歉 韓國瑜：語氣嘲諷無法接受2019-09-23 12:10
影／議會能正常上下班？ 黃偉哲：頂多北韓有2019-09-23 15:27
士林夜市水果攤坑客 消保自治條例恐罰不到2019-09-23 14:02
韓市府預算說明會變吵架會 藍綠議員罵成一團2019-09-23 12:11
搭「開箱」風！ 北市動物園保育員不好當 武藝樣樣精通2019-09-23 12:33
黃國昌爆議員撐腰、違建免拆 柯文哲：我們會深自檢討2019-09-23 11:06
公館鄉紅棗畫的像枇杷？ 縣政府要拆了2019-09-23 11:41
南投中寮龍眼銳減衝擊 老人供餐恐斷炊2019-09-22 23:55
台中大坑百桌宴 1次嘗遍大坑美食2019-09-23 12:32
曾收門票19年 遊客躲收費「晚上比白天熱鬧」2019-09-22 23:15
綠批「錢照借、地照賣」 高市府：歲出入差短10年最低2019-09-23 12:21
留言