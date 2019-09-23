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福澳港區發現死亡海龜 馬祖岸巡協助處置

2019-09-23 18:37中央社 馬祖23日電

海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊福澳安檢所今天下午於福澳港區發現1隻死亡海龜，初步研判為保育類欖蠵龜，可能誤食塑膠死亡，後續將由產業發展處保存進行學術研究。

福澳安檢所發現死亡海龜，長度約67公分，寬度約50公分，連江縣政府產業發展處漁牧科到場協助鑑定。

第一○岸巡隊呼籲，請民眾從事海洋休閒遊憩時，勿隨意於海上或岸際亂丟廢棄物，應順手將垃圾自行帶走，留給後代一片美麗的海洋。

海龜安檢海巡署

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