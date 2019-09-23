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回應高市文化局「政治提款機」之說 尹立：我沒提款卡

2019-09-23 16:28聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市文化局長林思伶今對前局長尹立喊話，指「文化局不是政治提款機」，尹立下午在臉書回酸「神隱近一個月的文化局林局長終於出來了，還要文化行政的公務員拿政治手舉牌」；他說，自己只是一介平民，用自己力量捍衛清白， 以及過去和他一起打拼同仁們的操守。「我沒有提款卡，提款卡在韓國瑜、陳麗娜（高市議員）、邱于軒（高市議員）手上！」

尹立說「我的初心不會是針對文化局。調查、調閱文化局的不是尹立，不好意思！」

尹立對林思伶提出好幾問，他說，抹黑大港開唱的人是邱于軒，卻控訴他和文化局代理局長王文翠失職貪瀆，林局長有機會替王說話，怎麼不說？在邱于軒記者會上，法制局副局長講不清楚，林局長有出面溝通嗎？抹黑氣爆公共藝術與衍生心靈重建的是陳麗娜，文化局影印約10箱氣爆公共藝術資料去議會，林局長怎麼不替同仁講話？怎麼陳麗娜、邱于軒不是提款機？

尹立說，「文化局的同仁很辛苦，真的謝謝妳們！」但國民黨想用議會抹黑、紅媒放送、檢調介入的老戲碼清算前朝、壓制罷免，企圖很清楚；他不忍同仁一路受牽連，必須挺身而出，唯有真相才能制止迫害。「抱歉，害你們被內鬼這個問題纏身，其實大家都知道這個問題根本不存在」。

高雄市文化局長林思伶今率局內主管一字排開，舉牌澄清近來諸多爭議，並向頻爆料的前局...
高雄市文化局長林思伶今率局內主管一字排開，舉牌澄清近來諸多爭議，並向頻爆料的前局長尹立喊話「文化局不是政治提款機」，尹立則回應自己沒提款卡，抹黑、調閱文化局的並不是他。記者蔡容喬／攝影
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尹立回應文化局長林思伶「文化局不是政治提款機」之說，指自己沒提款卡，抹黑、調閱文...
尹立回應文化局長林思伶「文化局不是政治提款機」之說，指自己沒提款卡，抹黑、調閱文化局的並不是他。記者蔡容喬／攝影
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文化局高雄市韓國瑜大港開唱

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