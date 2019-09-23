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2019台灣設計展在屏東 11品牌入選「好屏未來市」

2019-09-23 14:55聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

2019台灣設計展即將在屏東登場，屏東縣政府今天公布11個入選品牌及商品，將代表屏東縣進駐設計選物好店「好屏未來市」販售，其中包括排灣族圖騰的紙膠帶，刻出海洋特色的老木魚、還有手染布書、「漫步屏東」明信片等，另外，今年的設計展還邀請帕莎蒂娜烘焙坊開設快閃店，推出屏東限定首發商品，只有設計展才買得到。

2019台灣設計展將於10月5日至20日在屏東登場，屏東縣政府向全屏東的設計師們下戰帖，公開徵選具創意、能展現屏東設計力的文創商品，文化處長吳明榮表示，這次獲選商品包括器皿、飾品、生活用品及食品等類型，設計概念都兼具屏東地方特色及創意美學，呈現在地深度能量。

入選品牌包括：胤花穗文化藝術工坊-排灣族圖騰紙膠帶。老木魚-虎鯨、抹香鯨、小白鯨。大地酵素-酵素破布子醬。Relive生活再製-｢屏菸囪」線香座、喜作物 kibutu-苦瓜檸檬美顏茶。小雨果巧克力-黑金可可核桃酥。羊陶藝術工作室-寄情台灣•屏東的手作生活陶。希望之庭 X 有。好樹-「漫步屏東」手繪街景立體明信片組。三原色工坊-手染布書。橡鹿手作-鹿角造型餐盤。希望之庭--運動毛巾。

文化處表示，許多設計商品都融合了屏東多元的族群文化與產業特色，像是客家傳統的破布子醬和原住民排灣族的圖騰、屏東之光的可可產品等，極具指標意義。

此外，設計展期間每個周末都將舉辦超級市集，不同於以往的創意市集，而是融合屏東在地人才知道的遊牧式的「商展」精神，邀集近60攤在地攤商，讓台灣設計展不只是設計殿堂，更是常民展場。

另外，在今年的台灣設計展中，主辦單位還特別邀請帕莎蒂娜烘焙坊開設Pop-up Shop快閃店，推出屏東限定首發商品，包括採用珍貴東港櫻花蝦的櫻花蝦乳酪貝果和選用九如大花有機農場玫瑰花瓣的玫瑰乳酪貝果，都要到超級市集才能享用的限定商品。

活動相關訊息請上屏東縣政府文化處官網，或台灣設計展臉書查詢。

2019台灣設計展即將在屏東登場，屏東縣政府今天公布11個入選品牌及商品，將代表...
2019台灣設計展即將在屏東登場，屏東縣政府今天公布11個入選品牌及商品，將代表屏東縣進駐設計選物好店「好屏未來市」販售。記者翁禎霞／攝影
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2019台灣設計展即將在屏東登場，屏東縣政府今天公布11個入選品牌及商品，將代表...
2019台灣設計展即將在屏東登場，屏東縣政府今天公布11個入選品牌及商品，將代表屏東縣進駐設計選物好店「好屏未來市」販售。記者翁禎霞／攝影
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2019台灣設計展即將在屏東登場，屏東縣政府今天公布11個入選品牌及商品，將代表屏東縣進駐設計選物好店「好屏未來市」販售。記者翁禎霞／攝影
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2019台灣設計展即將在屏東登場，屏東縣政府今天公布11個入選品牌及商品，將代表...
2019台灣設計展即將在屏東登場，屏東縣政府今天公布11個入選品牌及商品，將代表屏東縣進駐設計選物好店「好屏未來市」販售。記者翁禎霞／攝影
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在今年的台灣設計展中，主辦單位還特別邀請帕莎蒂娜烘焙坊開設Pop-up Shop...
在今年的台灣設計展中，主辦單位還特別邀請帕莎蒂娜烘焙坊開設Pop-up Shop快閃店，推出屏東限定首發商品。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府

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