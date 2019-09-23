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台中大坑百桌宴 1次嘗遍大坑美食

2019-09-23 12:32聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市大坑美食有名，市府經濟發展局下個月25日將和大坑商圈共同舉辦「大坑暢秋遊—新食感百桌宴」，讓訂桌者只要花4999元就可以享受價值8000元的美食。

副市長陳子敬今天主持記者會時，特別憶及他在台中市擔任保安隊長時，就經常到大坑聚餐，深知大坑的美食有名。他也特別邀請各知名餐廳的主廚們，一一以走秀方式端出以大坑農特產食材製作的特色佳餚料理。

大坑商圈管理委員會主委東正勝特別感謝經發局，表示千人辦桌的百桌宴原本整整辦了10年，但因某些因素停辦了4年，今年在經發局支持下重新舉辦；每桌的桌菜由各家名店各出一項，讓大家1次體驗到所有大坑美食。

這次推出的大坑商圈美食有「甕缸雞」、「孟宗竹筒飯」、「港式雙拼」、「陶板塩烤蝦」、「清蒸鮮魚」、「天下第一鍋」、「東東芋圓」、「弄瓦鹹蛋糕」、「彩燴甜豆鮮時蔬」、「筍絲海鮮羹」及「潮州魯水櫻桃鴨」等十一道美味料理。

原本每桌價值8000元的美食，只以好康優惠價新臺幣4999元/10人推出，限量100桌，時間是下個月25日(星期五)的晚上6時至8時30分，地點在北屯區東山路及松竹路口的大坑經補庫停車場。活動當天還有精彩舞蹈團表演、限量禮品抽獎，要使民眾滿載而歸。

另外，凡於本月24日至10月25日至大坑商圈各會員店家消費，並加入大坑商圈LINE@好友集客活動，即可獲得商圈會員店家提供的100元折價券，限量1000名。活動詳情可上「大坑暢秋遊—新食感百桌宴」活動網址https://forms.gle/AMHR3qUgkX5anZF3A查詢或電洽（04）22994109餐飲訂席。

台中市大坑美食有名，市府經濟發展局下個月25日將和大坑商圈共同舉辦「大坑暢秋遊—...
台中市大坑美食有名，市府經濟發展局下個月25日將和大坑商圈共同舉辦「大坑暢秋遊—新食感百桌宴」，讓訂桌者只要花4999元就可以享受價值8000元的美食。記者黃寅／攝影
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大坑商圈管理委員會主委東正勝特別感謝經發局，表示千人辦桌的百桌宴原本整整辦了10...
大坑商圈管理委員會主委東正勝特別感謝經發局，表示千人辦桌的百桌宴原本整整辦了10年，但因某些因素停辦了4年，今年在經發局支持下重新舉辦。記者黃寅／攝影
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台中市副市長陳子敬邀請各知名餐廳的主廚們，一一以走秀方式端出以大坑農特產食材製作...
台中市副市長陳子敬邀請各知名餐廳的主廚們，一一以走秀方式端出以大坑農特產食材製作的特色佳餚料理。記者黃寅／攝影
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台中市「大坑暢秋遊—新食感百桌宴」，讓訂桌者只要花4999元就可以享受價值800...
台中市「大坑暢秋遊—新食感百桌宴」，讓訂桌者只要花4999元就可以享受價值8000元的美食。記者黃寅／攝影
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