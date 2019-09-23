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陸最近網管超嚴 連官媒也哀號…都是為了這件事

韓國瑜首編總預算 民進黨議員批發大財破功

2019-09-23 10:35中央社 高雄23日電

高雄市長韓國瑜上任後首編市政總預算案，即將在這個會期審查，民進黨市議員邱俊憲等人今天批評這本預算「錢照借、地照賣」尤其中央還多給百億元補助款，批韓「發大財完全破功」。

韓國瑜上午將率財經首長等向議會做「109年預算編列情形說明會」，民進黨市議員康裕成、簡煥宗、邱俊憲等人搶先召開「第一本韓國瑜自己編的預算，發大財完全破功」記者會。

議員解密首編總預算「錢照借、只少一億 」、「地照賣且賣得更多、單價更低」、「中央多給韓國瑜一百億」、「預算執行率堪憂」4大疑點，說明韓靠著謊話及大話贏得選舉。

邱俊憲指出，去年選舉時，韓國瑜揚言有一個轟動武林、驚動萬教的方式，可以一口氣還3000億元，而韓國瑜在市長選前也宣布不賣地，但是現在開始賣了。

市議員李柏毅指出，市府說總預算差短新台幣64.2元是歷年最少，他認為只比去年少1億元，相對前市長陳菊每年減少12億元，非常有限。

簡煥宗批評韓國瑜在選舉時說「不會賣地」，但事實上，韓市府「地賣得更兇、價格更低」；過去陳菊賣地均每坪單價約37萬元，韓只賣到24.4萬元等；而且統計今年1到9月韓賣地約1.9萬坪，相對去年同期，陳菊賣約1.3萬坪等。

市議員何權峰批評韓國瑜一再說中央「卡韓」，但事實顯示中央給高雄市的計畫型補助卻比去年多了99億元，（去年317億元、今年461億元）。他說中央並沒有對高雄市不好。

邱俊憲指出，韓國瑜的高雄市基礎建設落後案件數是6都最多，共有11件，其中，十全滯洪池名列其中，議員促韓市府別拿前朝當藉口，任何工程進度執政9個月還追不回來，工務局長、水利局長理應下台。

民進黨議員批評市府「錢照借、地照賣」等，市府財政局長李樑堅接受電話採訪表示，明年總預算歲出入差短約64.2億元是縣市合併來連續9年下降；他說，市府已努力減債，不過一年要支出21億多元的利息，還要承擔社福支出等，財政非常困難。

李樑堅說，市府編列明年度標售地約8.8億元，比今年11億元少，而且是歷年最低，市府已經很省吃儉用了。

高雄市長韓國瑜。圖／本報資料照片
高雄市長韓國瑜。圖／本報資料照片
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韓國瑜

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