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南竿鐵板慈悲關懷社區揭牌 打造海上慢老城

2019-09-22 21:28聯合報 記者李樹人╱即時報導

如果邊只有一副長長的餐具，要怎麼吃東西呢？近年來，台灣極力推展慈悲關懷社區，提倡「長筷子運動」，長筷子雖無法用於獨享，但卻能把食物夾給同桌的人共享，為身邊的人夾上一份關懷和愛，拉近人與人的距離，在台北市提供醫療支援服務及資訊技術下，馬祖成立「南竿鐵板慈悲關懷社區」，希望打造一座海上慢老城。

「南竿鐵板慈悲關懷社區」21日舉辦揭牌典禮，除了北市府官員之外，連江縣政府劉增應縣長、王忠銘副縣長、連江縣議會張永江議長、連江縣衛生福利局謝春福局長、連江縣立醫院張志華院長及南竿鄉仁愛村黃寶清村長等各界貴賓共同出席。

台北市衛生局黃世傑局長表示，台北第一個慈悲關懷社區於107年4月在士林區舊佳里成立，預計108年底擴展至20個據點。每個慈悲關懷社區除了持續以生命識能要素營造社區外，並各自連結在地特色，發展多元化、個別化的社區樣貌，與在地長者進行跨世代生命交流。

北市與連江縣長年友好關係，台北市提供醫療支援服務及資訊技術，希望連江縣的長者們能健康、安心、尊嚴的在地安老。

台北市立聯合醫院黃勝堅總院長表示，透過在地慈悲關懷社區熱心人士自發、自助、互助，連結政府機關、社福機構以及宗教團體，建構社區夥伴關係，將可發揮社區力量，共同建立社區化的照護平台，給予鐵板鄉親從健康至老年甚至臨終之人性關懷與照護服務，讓居民能夠活得健康、老得快樂。

北市提供醫療支援服務及資訊技術下，馬祖成立「南竿鐵板慈悲關懷社區」，希望打造一座...
北市提供醫療支援服務及資訊技術下，馬祖成立「南竿鐵板慈悲關懷社區」，希望打造一座海上慢老城。 圖／北市聯醫提供
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北市南竿衛生局

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