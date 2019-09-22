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韓國瑜遲到說後續 松田康博：不認同批評「某某是智障」

遊客多負擔沉重 茂林觀光大門考慮收取門票清潔費

2019-09-22 21:12聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄茂林越冬型紫斑蝶谷享有盛名，每年吸引大量遊客入山，為籌措景區財源，茂林區公所有意啟動入口處觀光大門收費制，針對外來客收取清潔費，最快農曆年前上路。行政院觀光局茂管處表示，原鄉全面收費無前例可循，建議使用者付費，或以銷售觀光套票方式為宜。

茂林是全高市人口最少的行政區，總人口數約2千人，全區僅有一處出入口，省府時代設置觀光大門。茂林區公所表示，茂林隸屬茂林國家風景區，紫斑蝶公園、多納高空吊橋、小長城步道、龍頭山、蛇頭山與情人谷等地景色壯麗，每年吸引20至30萬人次以上遊客踏訪。

考量遊客過多會對環境造成負荷，茂林區代會通過提案，有意在觀光大門收費，要求外來民眾購票進入。茂林區長宋能正指出，茂林是全球唯二的越冬型蝴蝶谷，就像「阿凡達部落」般擁有原始風貌，市府投入原民區建設經費太少，茂林是自治法人，依據《發展觀光條例》與落實《原住民基本法》精神研擬收費，藉此健全觀光發展，也替族人創造就業機會。

宋能正說，茂林遊客量逐年增加，人潮衍生垃圾、廁所維護等費用，整年度清潔費至少60萬元，目前遊客免費觀光，不時上網投訴景區不乾淨，管理單位難為；收費方案仍在研擬中，待細部計畫完成後才會送市府核備，最快農曆年前或黑米祭之前啟動。

高市府觀光局表示，茂林早年曾設收費站，收費制度已經廢除多年，尚未接獲相關訊息。茂林國家風景區管理處長簡慶發則認為，原鄉擁有自治權，全台尚未有全面收費的案例可循，若為健全風景區發展而收費，須符合「依法行政」精神與「使用者付費」原則，有些人進入茂林是為訪友或公務所需，擔心產生攔路收費的不良觀感，建議茂林公所考慮周延才提報。

高雄茂林著名的景點之一龍頭山，這裡常有老鷹飛翔，又稱老鷹谷。記者徐白櫻／攝影
高雄茂林著名的景點之一龍頭山，這裡常有老鷹飛翔，又稱老鷹谷。記者徐白櫻／攝影
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高雄茂林劃入茂林國家風景區，以天然景色著稱，多納高空吊橋與多納大橋隔空遙望。記者...
高雄茂林劃入茂林國家風景區，以天然景色著稱，多納高空吊橋與多納大橋隔空遙望。記者徐白櫻／攝影
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國家風景區紫斑蝶行政院

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