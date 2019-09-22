遊客多負擔沉重 茂林觀光大門考慮收取門票清潔費

2019-09-22 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄茂林越冬型紫斑蝶谷享有盛名，每年吸引大量遊客入山，為籌措景區財源，茂林區公所有意啟動入口處觀光大門收費制，針對外來客收取清潔費，最快農曆年前上路。行政院觀光局茂管處表示，原鄉全面收費無前例可循，建議使用者付費，或以銷售觀光套票方式為宜。

茂林是全高市人口最少的行政區，總人口數約2千人，全區僅有一處出入口，省府時代設置觀光大門。茂林區公所表示，茂林隸屬茂林國家風景區，紫斑蝶公園、多納高空吊橋、小長城步道、龍頭山、蛇頭山與情人谷等地景色壯麗，每年吸引20至30萬人次以上遊客踏訪。

考量遊客過多會對環境造成負荷，茂林區代會通過提案，有意在觀光大門收費，要求外來民眾購票進入。茂林區長宋能正指出，茂林是全球唯二的越冬型蝴蝶谷，就像「阿凡達部落」般擁有原始風貌，市府投入原民區建設經費太少，茂林是自治法人，依據《發展觀光條例》與落實《原住民基本法》精神研擬收費，藉此健全觀光發展，也替族人創造就業機會。

宋能正說，茂林遊客量逐年增加，人潮衍生垃圾、廁所維護等費用，整年度清潔費至少60萬元，目前遊客免費觀光，不時上網投訴景區不乾淨，管理單位難為；收費方案仍在研擬中，待細部計畫完成後才會送市府核備，最快農曆年前或黑米祭之前啟動。