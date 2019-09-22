高雄市推出「同理心」心理健康月 205場講座電影與手做

2019-09-22 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市將每年9月10日國際自殺防治日至10月10日世界心理健康日訂為心理健康月，今年以「同理心」為主題，在文化中心舉辦園遊會，以互動遊戲設計各類體驗活動，精心推出同理心互動行動劇、闖關遊戲、魔術表演及泡泡秀等演出，現場還有帥氣騎警隊與民眾合影，透過體驗及共同參與過程，提升民眾對心理健康的關注，並將心比心推己及人，營造正向且關懷的社會環境。

2019高雄市心理健康月相關活動訊息，可至高雄市衛生局網站（khd.kcg.gov.tw）社區心衛中心查詢。

高雄市府副秘書長張裕榮致詞表示，市府同理民眾為了生活辛苦奔波，除了各項市政建設，也重視市民心理健康；自2013年就首創「心理健康月」，並結合「快樂」、「同理心」、「愛」、「心理韌力」、「感恩」等主題，已完成5年周期計畫，讓民眾參與相關活動紓解身心壓力，重視自己與他人的心理健康。