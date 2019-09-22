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高雄市推出「同理心」心理健康月 205場講座電影與手做

2019-09-22 19:51聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市將每年9月10日國際自殺防治日至10月10日世界心理健康日訂為心理健康月，今年以「同理心」為主題，在文化中心舉辦園遊會，以互動遊戲設計各類體驗活動，精心推出同理心互動行動劇、闖關遊戲、魔術表演及泡泡秀等演出，現場還有帥氣騎警隊與民眾合影，透過體驗及共同參與過程，提升民眾對心理健康的關注，並將心比心推己及人，營造正向且關懷的社會環境。

2019高雄市心理健康月相關活動訊息，可至高雄市衛生局網站（khd.kcg.gov.tw）社區心衛中心查詢。

高雄市府副秘書長張裕榮致詞表示，市府同理民眾為了生活辛苦奔波，除了各項市政建設，也重視市民心理健康；自2013年就首創「心理健康月」，並結合「快樂」、「同理心」、「愛」、「心理韌力」、「感恩」等主題，已完成5年周期計畫，讓民眾參與相關活動紓解身心壓力，重視自己與他人的心理健康。

高雄市衛生局長林立人說，「同理心」就是鼓勵大家溝通時要站在對方立場思考、用對方語言來表達，透過換位思考，可有效促進良好的互動關係，市府並以「我懂你~同理心讓生活更美好方案」為活動主軸，在心理健康月期間，推出205場次的「同理心」系列活動，包括講座、親子教育、音樂、舞蹈、電影欣賞等，讓民眾在活動中感受到同理心的力量，並進而運用在生活中。

高雄市將每年9月10日國際自殺防治日至10月10日世界心理健康日訂為心理健康月，...
高雄市將每年9月10日國際自殺防治日至10月10日世界心理健康日訂為心理健康月，今年以「同理心」為主題，在文化中心舉辦「我懂你」園遊會。圖／高雄市衛生局提供
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