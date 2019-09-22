印尼文化嘉年華登場 葉匡時感謝移工對台經濟發展貢獻

2019-09-22 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市勞工局今舉辦印尼文化嘉年華園遊會，規畫多個東南亞美食與台灣小吃園遊攤位，透過美食促進文化交流，現場還有印尼樂團歌舞表演、印尼傳統服飾體驗穿戴等，吸引近3千位移工、新住民及民眾參加。副市長葉匡時致詞表示，台灣新生兒有7分之1來自新住民家庭，市長韓國瑜不可能也不會對新住民與外籍移工有任何歧視，「未來移工及新住民政策，一定比現在更好！」

葉匡時表示，近來部分輿論誤導，讓外國朋友誤解移工政策，他表示遺憾與譴責，勞工局近期透過相關網路平台向印尼朋友說明，強調市長對於外籍移工和新移民朋友，並沒有任何歧視，對於到台灣來的新住民、製造業及營造業等移工朋友，非常歡迎、也非常感謝他們對台灣的貢獻。

勞工局長王秋冬說，高雄是友善好客的國際城市，共同信念是維護多元文化、促進族群平等。高雄市有6萬多位移工，其中印尼籍人數最多有2萬2千人，除了提供移工朋友法令及生活諮詢，也不定期舉辦體育休閒活動與文化傳統節慶，讓移工朋友在辛勞工作之餘，也有適當的休閒娛樂，保持身心健康，他也預告，11月2日將在楠梓加工區莊敬堂舉辦菲律賓文化面具節活動。