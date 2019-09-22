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高雄首創社區營造教學實驗所 燕巢揭牌啟用

2019-09-22 13:17聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

為培育社區營造青年志工，高市府都發局創全國之先，今天上午在燕巢區橫山營區，成立「社區營造教學實驗所」，都發局長林裕益主持啟用儀式，邀燕巢區地方人士、在地里長、附近大學生及指導老師，及今年投入高雄社區營造志工近百位人見證揭牌，為燕巢橫山社區發展，帶來新契機。

都發局長林裕益表示，截至目前，高雄有超過40社區300位志工，長年投入社區環境綠美化工作，無私奉獻的精神，令人感佩。利用廢棄營區改造空間，成立社造教學試驗所，計畫每年培訓約100位青年志工，以注入社區新創意新活力。

都發局舉例，阿蓮的崙港社區，多年來以「鴨」主題推動環境綠美化，但總覺得似乎少些創意及新鮮感，相信社造教學實驗所成立以後，將更能提供多元、具創意的社區營造工法。

都發局說，今年「大學生根」社造活動，共選出9組學生團隊蹲點社區，非常感謝學校指導老師與學生走入社區。正修科技大學學生陳柏睿表示，社造教學實驗室不僅提供實作所需空間、機具及指導師資，更是學生與社區間的溝通平台空間。

都發局表示，未來教學實驗所，將肩負提升社區營造技術、引進青年創意、激發社區營造創意解決方案潛力，預計每年可為鄉間社區，培訓約100位青年志工，為高雄的社區營造增添生力軍。

高雄市都發局利用廢棄營區改造空間，成立社造教學試驗所，計畫每年培訓約100位青年...
高雄市都發局利用廢棄營區改造空間，成立社造教學試驗所，計畫每年培訓約100位青年志工，以注入社區新創意新活力。圖／高雄市都發局提供
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高雄市都發局利用廢棄營區改造空間，成立社造教學試驗所，計畫每年培訓約100位青年...
高雄市都發局利用廢棄營區改造空間，成立社造教學試驗所，計畫每年培訓約100位青年志工，以注入社區新創意新活力。圖／高雄市都發局提供
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