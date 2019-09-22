失智媽加老邁婆婆連顧9年無怨言 林美宏獲孝行獎

2019-09-22 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



60歲的林美宏，10年前遭逢婆婆年邁及母親失智，原本幫丈夫做眼鏡行生意的她，一肩扛起照顧責任，為能讓兩位長輩有更好的生活環境，還搬到杉林農舍，從翻身、餵食、洗澡等都獨力照顧。去年臥床6年的婆婆以97歲高齡往生，林美宏仍持續照顧臥床2年的母親，有4個孩子的她說「父母在做，孩子在看」，這幾年來忙著照顧長輩，孩子們也成熟懂事，讓她無後顧之憂。

高雄市民政局今舉行108年孝行獎表揚典禮，由副市長葉匡時表揚10位孝行楷模，其中林美宏、鄭鍾玉妹及葉文秀更獲全國孝行獎。葉匡時致詞時，想起自己母親也曾臥床6、7年而一度哽咽，他說，人生過程中有很多苦難，大家一定要協助幫忙，市府會盡力將社福做好，各區區長要了解有誰需要被協助，他也向孝行楷模致敬，希望這些事蹟能感動更多人，讓社會更多溫暖。

孝行獎得主之一的林美宏表示，媽媽不到70歲就罹患失智，接回家同住後，還要同時顧婆婆，兩位長輩經常半夜醒來，她親力親為，最累的時候1、2、4樓上下跑，只能自己找時間休息，寫書法、念經，讓自己的心沉靜下來，所幸家人支持，後來她搬到杉林區，老公陳芳桂也成最佳助手，2天就來一次，幫她為兩位長輩洗澡。

另名孝行獎得主鄭鍾玉妹，因心疼70多歲失智母親孤坐輪椅，無人照料生活，決定從市區返回杉林，9年來全天候守護，同時照顧過世弟弟留下的兩位國中小孩子。她表示，父親43歲就過世，母親一手拉拔大7個兄弟姊妹，她很高興有機會能報答養育之恩，母親今年5月過世前，雖已無法言語，仍緊緊抓住她的手表示不捨。

今年15歲的葉文秀剛從圓富國中畢業，目前就讀旗美高中一年級，從小就由姑姑葉芳容撫養，為節省家中開銷，每天放學回家第一件事，就是用木材燒熱水給全家人洗澡，不僅一手包辦家務，照顧癱瘓多年的表哥，姑姑近幾年椎間盤突出，腿部不適，她也常幫姑姑按腳。身高175公分的她立志當警察，除念書外也認真練習跆拳道，希望實現當上人民保母的夢想。