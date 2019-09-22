運動i台灣 澎湖自行車百公里挑戰登場

2019-09-22 13:23 中央社 澎湖縣22日電



108年澎湖縣「運動i台灣」自行車100公里挑戰，今天清晨200多名大小車手，迎著晨曦一起騎乘。

澎湖縣政府108年單車運動樂活100公里挑戰組與25公里體驗組，今天上午由縣議員胡松榮與體育處科長周淑貞等人共同鳴笛出發，共計有250名大小車手參加。

100公里挑戰組由澎湖青年郭志論以3小時3分14秒率先完成挑戰，25公里體驗組則騎乘澎湖馬公南環等路線，每名完成挑戰者可獲完賽證書。

澎湖縣政府表示，「運動i台灣」自行車挑戰除了挑戰自我外，騎乘還可沿途欣賞美麗海灣的美景，達到運動休閒目標。