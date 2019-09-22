弘道不老樂團又唱又跳 視障阿嬤：我看嘸但真歡喜

2019-09-22 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



弘道老人福利基金會屏東服務處潮州志工站，今天舉行20周年慶，為了感恩志工及發揚重陽敬老精神，今天的慶祝活動特別邀請近150位的長輩及志工們重回學童年代一起跳「國民健康操」，同時安排不老樂團擊樂表演，在志工的陪同下，長輩個個精神十足，展現不老活力。

弘道潮州志工站為了讓長輩走出家門，4年前成立「弘道快樂不老樂團」，安排35位阿公阿嬤每週一次玩打擊樂，樂團成員平均年齡76歲，但敲起樂器來，愈敲愈有勁，最高齡為88歲的張育琳阿公，接受弘道潮州志工站的關懷服務逾10年之久，夫妻倆自從參加不老樂團後，感情更加融洽，還會指正彼此的打擊技巧，增進不少共通話題。

團員中還有3對恩愛的夫妻檔，還有視障阿嬤、失智及行動不便的長者。今天藉由活動，不老樂團將與光春國小的國樂團，老少共同展演，立刻吸引眾人的目光。

今年85歲視障的蘇林天妹阿嬤，自潮州站創站起由志工陪伴關懷已20年，而加入志工站已經18年的姿汝志工及美清志工，從90年開始關懷陪伴天妹阿嬤，兩位志工與阿嬤的感情猶如家人一般，阿嬤的喜好，志工瞭若指掌。

蘇林天妹現在也是不老樂團的成員之一，雖然看不見，但阿嬤在志工的陪同下，也會拿著沙鈴，跟著一起打擊。天妹阿嬤說：「雖然我看嘸台語），但是我真歡喜！」