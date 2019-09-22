弘道不老樂團又唱又跳 視障阿嬤：我看嘸但真歡喜
弘道老人福利基金會屏東服務處潮州志工站，今天舉行20周年慶，為了感恩志工及發揚重陽敬老精神，今天的慶祝活動特別邀請近150位的長輩及志工們重回學童年代一起跳「國民健康操」，同時安排不老樂團擊樂表演，在志工的陪同下，長輩個個精神十足，展現不老活力。
弘道潮州志工站為了讓長輩走出家門，4年前成立「弘道快樂不老樂團」，安排35位阿公阿嬤每週一次玩打擊樂，樂團成員平均年齡76歲，但敲起樂器來，愈敲愈有勁，最高齡為88歲的張育琳阿公，接受弘道潮州志工站的關懷服務逾10年之久，夫妻倆自從參加不老樂團後，感情更加融洽，還會指正彼此的打擊技巧，增進不少共通話題。
團員中還有3對恩愛的夫妻檔，還有視障阿嬤、失智及行動不便的長者。今天藉由活動，不老樂團將與光春國小的國樂團，老少共同展演，立刻吸引眾人的目光。
今年85歲視障的蘇林天妹阿嬤，自潮州站創站起由志工陪伴關懷已20年，而加入志工站已經18年的姿汝志工及美清志工，從90年開始關懷陪伴天妹阿嬤，兩位志工與阿嬤的感情猶如家人一般，阿嬤的喜好，志工瞭若指掌。
蘇林天妹現在也是不老樂團的成員之一，雖然看不見，但阿嬤在志工的陪同下，也會拿著沙鈴，跟著一起打擊。天妹阿嬤說：「雖然我看嘸台語），但是我真歡喜！」
創站站長李萬寶迄今擔任志工20年，他開玩笑地說是受老婆的「設計」出來成立志工站，才會有至今的潮州站，過去擔任站長11年，雖然已退下站長職務，仍不忘初衷，繼續協助志工站務，連家中的二位孫子從小就也跟著阿公阿嬤一起去安養院及長輩家關懷，傳承志願服務的精神！
留言