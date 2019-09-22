4輛體感科技大貨櫃車 開進高雄各區邀民眾體驗新科技

2019-09-22 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市經濟發展局為了讓更多人、尤其是郊區的大小朋友有機會體驗虛擬實境學英語、玩各式電動遊戲，與體感科技業者合作，以4輛貨櫃車打造「體感重裝部隊」，昨天開進岡山壽天宮前廣場，吸引逾2000人次體驗，這支重裝部隊今天繼續在岡山提供體驗，還會開進旗山，想了解虛擬實境、擴增實境的民眾，不要錯過了。

「 體感重裝車隊」以貨櫃車形式，結合多種AR、VR等互動科技，搭配不同外觀布置與設計；此次展出作品有資策會研發的「STEM UP」AR學英語體感飛輪、宏達電（HTC）提供的VR親子遊戲「Fun Zoo可愛動物園」、宏碁（Acer）所研發「學習王VR實驗場」及仁寶電腦研發的「Stampede智能地墊」等。

「體感重裝車隊」昨天首次開出市區，得知消息的岡山民眾陸續前往壽天宮，排隊等候體驗的機會。活動現場還有街頭藝人表演，胖卡車移動市集，下載體感嘉年華APP還有機會喝免費的可樂、抽大魯閣草衙道鈴木賽道樂園免費暢遊券。

高雄市副市長葉匡時、經濟發展局副局長高鎮遠、岡山區長黃中中昨到岡山壽天宮，陪民眾一起體驗體感科技。葉匡時表示，高雄市去年結合中央打造高雄體感科技產業聚落，今年已經有初步成果，很高興看到這麼多民眾到現場支持，民眾親身體驗娛樂、教育、運動健身結合體感科技的新應用，相信對新創團隊或新產品來說是最大的鼓勵。