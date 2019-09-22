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4輛體感科技大貨櫃車 開進高雄各區邀民眾體驗新科技

2019-09-22 07:45聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市經濟發展局為了讓更多人、尤其是郊區的大小朋友有機會體驗虛擬實境學英語、玩各式電動遊戲，與體感科技業者合作，以4輛貨櫃車打造「體感重裝部隊」，昨天開進岡山壽天宮前廣場，吸引逾2000人次體驗，這支重裝部隊今天繼續在岡山提供體驗，還會開進旗山，想了解虛擬實境、擴增實境的民眾，不要錯過了。

「 體感重裝車隊」以貨櫃車形式，結合多種AR、VR等互動科技，搭配不同外觀布置與設計；此次展出作品有資策會研發的「STEM UP」AR學英語體感飛輪、宏達電（HTC）提供的VR親子遊戲「Fun Zoo可愛動物園」、宏碁（Acer）所研發「學習王VR實驗場」及仁寶電腦研發的「Stampede智能地墊」等。

「體感重裝車隊」昨天首次開出市區，得知消息的岡山民眾陸續前往壽天宮，排隊等候體驗的機會。活動現場還有街頭藝人表演，胖卡車移動市集，下載體感嘉年華APP還有機會喝免費的可樂、抽大魯閣草衙道鈴木賽道樂園免費暢遊券。

高雄市副市長葉匡時、經濟發展局副局長高鎮遠、岡山區長黃中中昨到岡山壽天宮，陪民眾一起體驗體感科技。葉匡時表示，高雄市去年結合中央打造高雄體感科技產業聚落，今年已經有初步成果，很高興看到這麼多民眾到現場支持，民眾親身體驗娛樂、教育、運動健身結合體感科技的新應用，相信對新創團隊或新產品來說是最大的鼓勵。

這支體感重裝車隊10月13日雙十連假前，會持續到多個地方「駐點」，下一站是9月27日到9月29日到旗山老街旁的公共體育場與大家碰面，每天早上11點到晚上7點，民眾都可體驗這些科技產品。 活動巡迴詳情可到 https://reurl.cc/ZnO0Ma 查詢，或下載KOSMOS FESTIVAL 高雄體感嘉年華APP，IOS: https://reurl.cc/GkV9Ly ；Android：https://reurl.cc/A1qx

高雄市經發局與體感科技業者聯手，用貨櫃車打造移動式的體感科技重裝部隊，從中心到郊...
高雄市經發局與體感科技業者聯手，用貨櫃車打造移動式的體感科技重裝部隊，從中心到郊區讓民眾體驗新科技的運用。圖／高雄市經發局提供
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高雄市副市長葉匡時邀請市民體驗一下體感科技重裝車隊提供的體感科技體驗。圖／高雄市...
高雄市副市長葉匡時邀請市民體驗一下體感科技重裝車隊提供的體感科技體驗。圖／高雄市經發局提供
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高雄市經發局與體感科技業者聯手推體感科技嘉年華活動，讓民眾有機會體驗新科技。圖／...
高雄市經發局與體感科技業者聯手推體感科技嘉年華活動，讓民眾有機會體驗新科技。圖／高雄市經發局提供
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高雄市經發局與體感科技業者聯手打造體感科技重裝車隊，吸引很多大朋友小朋友前往體驗...
高雄市經發局與體感科技業者聯手打造體感科技重裝車隊，吸引很多大朋友小朋友前往體驗。圖／高雄市經發局提供
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岡山高雄市葉匡時

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