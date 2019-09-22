尹立批上面交代不宜支持《返校》 電影館駁行銷都沒少

2019-09-22 01:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



由「高雄人」參與投資的國片《返校》正在上映中，高雄市文化局前局長尹立在臉書Po文，指自己辦一個小小民間特映會聊表支持，並直批代表「高雄人」投資的代表神隱了，也無幫忙辦理首映，幾乎也沒宣傳，原來是無奈，「上面交代不宜支持」。高雄市電影館長楊孟穎跳出來澄清，舉凡文化局的行銷通路，一樣也沒少！「請不要憑沒有根據的說法，持續傷害我們。」

尹立指出，這部由「高雄人」參與投資的國片，尤其部分場景還在黃埔新村拍攝，高雄人一定要去支持。過去在文化局的時候，只要是高雄投資、協拍的電影，我們都會盡全力協助行銷、活動推廣、首映及包場等等方式，盡全力的支援國片。他任職時每場都會到，陳菊市長也幾乎都會到場支持，像是血觀音、幸福路上、癡情男子漢、盜命師、引爆點..等，也因此這幾年大家對於高雄的影視發展也多所肯定。

尹立表示，可是這次「返校」在高雄上映卻異常冷靜，本來是最支持國片的城市，代表「高雄人」投資的代表神隱了，也無幫忙辦理首映，幾乎也沒宣傳。原來是無奈，上面交代不宜支持，民主走到今天，政治影響創作表現，原來說是100分的都是0分。

高雄市文化局影視發展中心主任、同時代理高雄市電影館館長的楊孟穎留言表示，謝謝尹前局長對於高雄人投資「返校」行銷宣傳的關心，但她想說明一下關於高雄市政府協助「返校」這個案子的真實情況。市府對於「返校」的協助除了投資拍攝之外，對於勘景，協拍以及後續的行銷宣傳，都給予全力的協助，並沒有所謂「上級指示不支持」的狀況。

楊孟穎表示，除了補助高雄首映會及相關出席主創團隊的行銷費用之外，依照以往慣例，舉凡文化局的行銷通路，包括：公車燈箱，8月及9月的文化高雄月刊，高雄捷運站CF播映等等，一樣都沒少。高雄電影節今年度特別企劃一個年度的「高雄人」專題，「返校」的特別放映也在其中之列。「期待外界對於我們的努力有更多的支持與鼓勵，請不要憑沒有根據的說法，持續傷害我們。」最後懇請大家持續支持「返校」。