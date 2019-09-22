首編預算送議會 韓國瑜23日到27日受考驗

2019-09-22 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市議會本月25日開議，市長韓國瑜26日和27日的施政報告暨質詢受矚目，23日上午10時將率團隊先向議會說明109年度地方總預算編列情形也受重視。市議會25日下午2時起安排市政考察，議會與市政府最近研商安排韓國瑜陪同議員考察，因為考察重點包括愛情摩天輪水岸複合式開發案、路平成果。

高雄市議會每次大會期間都會安排市政考察，但少有市長陪同，通常由各局處首長陪同並向議員說明。

韓國瑜上任以來，市府團隊首次編預算送議會審查，109年度總預算案，歲入1401億元、歲出1465億元，歲出入差短64.2億元，資本門比例由108年占歲出比16%，增加到20%，高市府聲稱是歷年新高。23日上午，韓國瑜將率團隊先向議會報告預算編列情況。

市議會第2次定期24日開預算會議，25日上午開幕，按往例韓國瑜要率市府首長列席25日的開幕式。25日下午2時起，議會排市政考察，將先聽取高市研考會說明韓團隊施政亮點，然後到鹽埕區城市商旅看愛情摩天輪水岸複合式開發案可能興建地，接著到苓雅區成功國小了解雙語教學推動狀況，最後到三民區大順路現勘路平工作成果。