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首編預算送議會 韓國瑜23日到27日受考驗

2019-09-22 00:05聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市議會本月25日開議，市長韓國瑜26日和27日的施政報告暨質詢受矚目，23日上午10時將率團隊先向議會說明109年度地方總預算編列情形也受重視。市議會25日下午2時起安排市政考察，議會與市政府最近研商安排韓國瑜陪同議員考察，因為考察重點包括愛情摩天輪水岸複合式開發案、路平成果。

高雄市議會每次大會期間都會安排市政考察，但少有市長陪同，通常由各局處首長陪同並向議員說明。

韓國瑜上任以來，市府團隊首次編預算送議會審查，109年度總預算案，歲入1401億元、歲出1465億元，歲出入差短64.2億元，資本門比例由108年占歲出比16%，增加到20%，高市府聲稱是歷年新高。23日上午，韓國瑜將率團隊先向議會報告預算編列情況。

市議會第2次定期24日開預算會議，25日上午開幕，按往例韓國瑜要率市府首長列席25日的開幕式。25日下午2時起，議會排市政考察，將先聽取高市研考會說明韓團隊施政亮點，然後到鹽埕區城市商旅看愛情摩天輪水岸複合式開發案可能興建地，接著到苓雅區成功國小了解雙語教學推動狀況，最後到三民區大順路現勘路平工作成果。

26日議會進行市政報告暨質詢，上午由韓國瑜報告施政計畫，之後由各黨團輪流質詢，民進黨團打頭陣，無黨團結聯盟、國民黨團依序質詢。26日下午和27日全天都是個別議員的質詢。

高雄市議會定期大會將開議，市長韓國瑜的施政受檢驗。圖／聯合報資料照
高雄市議會定期大會將開議，市長韓國瑜的施政受檢驗。圖／聯合報資料照
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韓國瑜考察愛情

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