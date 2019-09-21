一次性塑膠用品 墾丁沙灘垃圾王

墾管處和海巡署發起秋季聯合淨灘，昨天一上午合力清出1437公斤垃圾。 圖／墾管處提供 分享 facebook

墾丁國家公園管理處和海巡署發起秋季聯合淨灘，昨在墾丁國家公園10處沙灘同步展開，近500人一上午合力清出1437公斤垃圾，發現塑膠瓶蓋、吸管、塑膠袋等塑膠一次性生活用品是「垃圾王」，保麗飲料杯、免洗餐具居次。

林務局嘉義林區管理處昨天也結合荒野保護協會嘉義分會、海巡署、台塑企業等單位共250人，在緊鄰編號第1920號飛砂防止保安林的布袋鎮好美里海岸進行淨灘，撿出廢棄物計696公斤，恢復名符其實的好美沙灘。

嘉義林管處長張岱表示，近年來保安林正推動經營管理公私協力，並將惠益分享全民，希望透過公部門、企業、團體一起參與保安林各項經營管理工作，讓保安林成全民好鄰居，林管處已規畫分年進行，將來此處會成為好美里的亮點。

墾丁國家公園海岸線長達30多公里，上月因颱風和低壓帶帶來大風浪，海岸佈滿各式垃圾，昨天聯合淨灘活動，墾管處選定車城後灣、恆春萬里桐、山海潛點、後壁湖、核三廠出水口、海膽保護區、墾丁大灣、砂島、滿州灣沙灘及漁村公園等10處海灘；在墾管處和海巡相關單位人員外，恆春工商、桃園市觀音高中、瑞原國中、KUGA迷霧團及愛加倍關愛協會均熱情參與。

墾管處事後匯整「國際淨灘行動記錄表 」，統計發現分類的垃圾以塑膠為大宗，包括塑膠瓶蓋、塑膠吸管、塑膠袋，另有保麗龍餐具、衣物、衛生紙、釣魚、捕魚棄置的漁具也佔相當大的比例；部分是棄置，部分是被浪打上岸，證實人為垃圾對海洋的威脅並未減輕。