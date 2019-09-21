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評／高雄直播之亂變政治鬥爭 受傷最重是警察

為何與台灣斷交 吉里巴斯總統說是這原因

陳其邁：治安是市長的基本功課 不必政治口水

2019-09-21 22:13中央社 高雄21日電

直播主連千毅大亂鬥，引發高雄治安不好，甚至中央「卡韓」。行政院副院長陳其邁今天表示，不要用這種政治口水；他以過去代理高雄市長經驗，強調「治安是市長的基本功課」。

陳其邁下午出席前文建會副主委吳錦發新書「人間三步」發表會。媒體問到最近連千毅亂鬥，部會來高雄，市長韓國瑜認為這是「卡韓」。陳其邁表示，不要把什麼事都無限上綱，變成選舉口水。不管是登革熱疫情、治安，甚至是招商，以及韓競選政見的兌現，這都是一個市長的基本功，基本功沒做好，動輒用政治口水沒有必要。

媒體問到前朝也有治安不好的時候，以其代理過高雄市長，如何看這些案例？陳其邁指出，治安是市長的基本功課，哪裡不好應該要立刻能夠下重手，鐵腕整頓治安，這是市長的工作，不要說治安惡化的時候用其他理由。

尤其是涉及跨縣市犯罪偵防部分，自然中央會協助地方，這本就是中央在整個治安工作應該要負責的事。他提醒韓國瑜多關注治安的狀況，上緊發條，落實整個打擊犯罪工作。

另外，高雄市議會通過晚間6時30分就能準時散會，有人覺得是「幫市長護航」，陳其邁說，就其瞭解並沒有完成協商程序。他還是第一次聽到協商用表決多數的方式來處理，這是很奇怪的事。更何況朝野協商也不能違反市議會質詢辦法第6條規定；違背市議會原來的質詢辦法規定，則協商是無效的，也會讓人聯想到是否「量身訂做」的疑惑。

陳其邁說，主其事者應該要對市民負責，尤其首長議會列席，這個民主政治監督制衡的原理，假如藉由議會多數來逃避市政監督，當然會讓人家有因人設事的聯想。

陳其邁今天出席「人間三步」新書發表會及「2019年FIBA 3X3籃球高雄挑戰賽」開幕典禮。他除了恭喜吳錦發以這部長篇小說重返文壇，也為久違的讀者能再一次目睹吳老師淬煉而成的作品感到高興。

另外，陳其邁也恭喜台灣三對三女籃已進入奧運資格賽名單，勉勵女籃台灣隊在這次比賽爭取冠軍，爭取直接挑戰2020籃球三對三奧運賽比賽資格。

陳其邁韓國瑜

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