全國古蹟日屏東勝利新村起跑 感受文化資產活化生命力

2019-09-21 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



2019全國古蹟日主場活動於屏東辦理，開幕儀式今天下午在屏東勝利新村展開，以嘉年華遊行啟動古蹟日活動，文化部次長蕭宗煌、屏東縣長潘孟安共同為活動揭開序幕，現場超過20組表演團隊，呈現濃厚節慶氛圍的藝術展演形式，帶領民眾親近歷史場域，彷彿一場大型的Live show。

文化部次長蕭宗煌說，今年全國古蹟日活動主題訂為「文化資產．遊於藝」，以“我們的歷史Live Show”為主軸，藉著歡樂、活潑、親民的內容，邀請民眾走入勝利新村這個活的再造歷史現場，讓大家感受文化資產活化的生命力。

潘孟安說，屏東縣全國古蹟日活動包含靜態的展覽講座，動態的文化走讀、社區小旅行、與匠師藝師對談的工作坊，讓民眾走入歷史場域，認識屏東多元豐富的歷史面貌，全國古蹟日也是台灣設計展的前導。歷史是過去的過去式，我們的生活是現在式，我們共同築構一個未來歷史、紋理生活記憶裡城市美學的未來。

開幕活動由在地宋江陣、掌中戲等民俗技藝團體及藝師們組成遊行隊伍，深富文化傳承與藝術創新意象，以兼具知識性、娛樂性與美感的方式，讓民眾沉浸在嘉年華式的古蹟日氛圍中，同時也為即將登場的2019台灣設計展熱身宣傳。