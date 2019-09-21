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駁二熱帶季風亞洲漫畫原稿展 從紀實漫畫串聯多元文化

2019-09-21 18:35聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄駁二藝術特區即日起至明年1月1日，在大義C7動漫倉庫推出「熱帶季風-亞洲紀實漫畫原稿展」，展出167件紀錄東南亞生活的漫畫原稿，及8座手作模型裝置，由12位漫畫家描繪台灣、中國、泰國、澳門、越南、印尼、寮國、檳城、吉隆坡等地的小人物故事及生活場景。

高雄市文化局長林思伶表示，駁二「動漫倉庫」的使命是讓更多人重視台灣動漫畫創作的藝術能量，增加作品的能見度。「動漫倉庫」透過獨樹一幟的主題性策展，凸顯台灣漫畫的獨特性，這次展覽在高雄吹起一股「熱帶季風」，透過遊走虛實的「紀實漫畫」，讓民眾發現漫畫的另一種可能，同時串聯熱帶季風地區的創作者，看到文化的多元連結。

駁二表示，「熱帶季風」是一本定位為「給大人看的紀實漫畫刊物」，刊物標準字和裝幀由台灣頂尖設計師何佳興操刀。每篇都用了不同的紙質、工法，去配合不同作者的繪畫風格。題材包括九零年代的澳門建築、老吉隆坡的生活描繪、寮國僧侶的生活迴圈、檳城咖啡店「廣泰來」的變遷、外籍移工來台經歷的困境等。展場內播放熱帶季風創作脈絡的影片及作者創作經歷。

展場有兩大重點專區，分別是「移工主題區」與「NOvia特展區」。移工主題區展出〈大海〉及〈異鄉人〉，兩篇談論遠洋漁船與外籍漁工間難以解決的結構問題，以及在台逃逸移工所面臨的掙扎與處境。透過漫畫，以全新的觀點直視現實事件，並透過創作筆記、草稿、分鏡、試繪、參考資料、原稿及概念油畫，了解紀實漫畫的完整創作過程。

馬來西亞藝術家NOvia特展區展示〈吉隆坡的24小時〉原稿15張，以及〈Not so far away〉模型8組。將光源聚焦在原稿與袖珍模型上，讓觀展者蹲下身軀近距離觀看老吉隆坡的街景與人物。

駁二將光源聚焦在原稿與袖珍模型上，讓觀展者蹲下身軀近距離觀看老吉隆坡的街景與人物...
駁二將光源聚焦在原稿與袖珍模型上，讓觀展者蹲下身軀近距離觀看老吉隆坡的街景與人物。記者徐如宜／攝影
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高雄駁二藝術特區在大義C7動漫倉庫推出「熱帶季風-亞洲紀實漫畫原稿展」。記者徐如...
高雄駁二藝術特區在大義C7動漫倉庫推出「熱帶季風-亞洲紀實漫畫原稿展」。記者徐如宜／攝影
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