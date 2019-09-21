全國古蹟日今在屏東開幕 歷史現場踩街猶如Live show

2019-09-21 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



2019全國古蹟日開幕活動今天下午在屏東勝利星村創意生活園區展開，現場以熱鬧的嘉年華遊行啟動古蹟新風貌，帶領民眾親近歷史場域，彷彿一場大型的Live show，這也是勝利新村納入歷史建築10餘年來，首度成為古蹟日的亮點。

位於屏東市的勝利及崇仁新村的日式眷舍群，是於2007年被納入歷史建築，隨即展開大規模修復，歷經10餘年，文化處預計明年完成勝利新村的修復，再現歷史場域。

今年的全國古蹟日主場活動今天下午在屏東啟動，由文化部次長蕭宗煌、屏東縣長潘孟安共同揭幕，文化部次長蕭宗煌表示，今年全國古蹟日活動主題訂為「文化資產．遊於藝」，以“我們的歷史Live Show”為主軸，藉著歡樂、活潑、親民的內容，邀請民眾走入勝利新村這一個活的再造歷史現場，讓民眾感受文化資產活化的生命力。

屏東縣長潘孟安表示，屏東縣的全國古蹟日活動，包含靜態的展覽講座，動態的文化走讀、社區小旅行、與匠師藝師對談的工作坊，讓民眾走入歷史場域，認識屏東多元豐富的歷史面貌，同時全國古蹟日也是10月台灣設計展之前導，讓民眾認識不一樣的屏東。

今天的開幕活動由在地宋江陣、掌中戲等民俗技藝團體及藝師們組成遊行隊伍，不但在日式眷舍群中更顯熱鬧，同時也為即將登場的2019台灣設計展熱身宣傳。