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高市議會準時開會散會爭議 藍批綠：說一套、做一套

2019-09-21 16:43聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市議會第二次定期大會本月25日將開幕，昨天黨團協商要準時開會、準時散會，民進黨議員認為如此一來議員登記發言將受限，今天上午聲明不接受協商結果。國民黨團今天下午也聲明，民進黨總是做一套 說一套，議會依照議程準時開會，提升議事效率，何錯之有？

國民黨團總召曾俊傑表示全力支持黨團協商準時開會、散會的決定，並說民進黨議員康裕成擔任議長時，將議員總質詢由60分鐘限縮成45分鐘，才是剝奪議員問政權益，開民主倒車。

曾俊傑表示，104年當時市長陳菊任內，康裕成當議長，就曾修正市政質詢辦法，精簡議員市政總質詢時間，從60分鐘減為45分鐘，這項內規修正，民進黨就是仗著人多投票通過，讓陳菊規避許多議員的質詢時間。

曾俊傑說「凡走過必留下痕跡」，民進黨難道忘了當初為陳菊量身打造質詢時間的這段過去，直到許崑源議長就任才又將議員總質詢時間延長為50分鐘，不再限縮議員問政權益？

他表示，這次議會黨團協商是因為察覺此屆議會第一次定期大會，市長施政報告與暨質詢、部門質詢等議程出現嚴重逾時散會現象，也發生議程因人數不足無法按表定時間開議情形，為了提升議事效率和完善問政制度，讓大家準時開會、散會，遵循議會程序時間，哪來剝奪議員法定質詢權？

國民黨團聲明，只要議員依議程準時開會，議事效率自然提升，也就能依議程準時散會，就怕有人故意阻擾議事進行，把議事廳當作秀舞台，才是辜負市民所託，違反議員職責，更該感到羞愧。

針對定期大會準時開會、散會爭議，國民黨團批民進黨團總是兩套標準。圖／聯合報資料照
針對定期大會準時開會、散會爭議，國民黨團批民進黨團總是兩套標準。圖／聯合報資料照
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民進黨陳菊高雄市

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