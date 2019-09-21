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移民署送愛 訪視2名總統教育獎新住民子女

2019-09-21 16:39聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

為關懷金門地區新二代子女，移民署南區事務大隊金門縣服務站今天啟動「到府關懷宅配愛」行動列車，訪視曾榮獲總統教育獎的新二代子女謝嘉玲與董明晉，2人的求學過程，都因變故，出現人生的重大波折，但他們不放棄，各自走出璀璨的未來，相當值得肯定。

移民署表示，根據統計，目前我國新住民共有55萬人，而新住民二代學生已超過31萬人，移民署的行動列車，今天第一站訪視越南籍新住民吳麗君，吳女士遠從越南嫁至金門已經10餘年，她的女兒謝嘉玲在國中時診斷出罹患罕見疾病─高安氏症，眼睛因動脈血管發炎傷及視神經，視力嚴重受損，在媽媽與爸爸的細心照顧之下，謝嘉玲仍不畏勢力缺損而勤奮向學，並在105年榮獲總統教育獎。

嘉玲媽媽表示，女兒的求學之路雖然困難重重，但仍樂觀積極面對，讓她感到驕傲，嘉玲也在今年就讀大學，希望她能好好享受美好的大學生活。

第二站前往大陸籍新住民林萍的住家，林女士自92年嫁至金門，夫妻感情甚好，但先生不幸於96年病逝，為了提供兒子良好的讀書環境，林小姐兼職多份工作，含辛茹苦撫養當時年僅3歲兒子董明晉，而明晉並沒有辜負母親的苦心栽培，品學兼優的他在105年榮獲總統教育獎，也在107年透過學校參與移民署「新住民子女海外培力計畫」，回到母親家鄉進行文化交流體驗。

林女士開心地說，明晉除了課業上優異的表現外，對音樂也有濃厚的興趣，現在是學校的管樂社團成員，言談中充滿幸福的滋味。

移民署南區事務大隊金門縣服務站廖蔚蘭表示，婚姻移民的增加，移民署為落實移民輔導政策，除了提供新住民更優質的服務，也將其子女納入關懷網絡，持續推動「新住民子女海外培力計畫」，期許這些新二代子女能利用其自身的優勢，成為台灣走向國際的力量。

移民署南區事務大隊金門縣服務站訪視曾榮獲總統教育獎的新二代子女謝嘉玲（左三），並...
移民署南區事務大隊金門縣服務站訪視曾榮獲總統教育獎的新二代子女謝嘉玲（左三），並致贈紀念品，希望她好好認真求學。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站
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移民署南區事務大隊金門縣服務站今天啟動「到府關懷宅配愛」行動列車，訪視曾榮獲總統...
移民署南區事務大隊金門縣服務站今天啟動「到府關懷宅配愛」行動列車，訪視曾榮獲總統教育獎的新二代子女謝嘉玲，與謝家人溫馨聊天。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站
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移民署新住民金門

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