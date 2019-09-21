移民署送愛 訪視2名總統教育獎新住民子女

2019-09-21 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



為關懷金門地區新二代子女，移民署南區事務大隊金門縣服務站今天啟動「到府關懷宅配愛」行動列車，訪視曾榮獲總統教育獎的新二代子女謝嘉玲與董明晉，2人的求學過程，都因變故，出現人生的重大波折，但他們不放棄，各自走出璀璨的未來，相當值得肯定。

移民署表示，根據統計，目前我國新住民共有55萬人，而新住民二代學生已超過31萬人，移民署的行動列車，今天第一站訪視越南籍新住民吳麗君，吳女士遠從越南嫁至金門已經10餘年，她的女兒謝嘉玲在國中時診斷出罹患罕見疾病─高安氏症，眼睛因動脈血管發炎傷及視神經，視力嚴重受損，在媽媽與爸爸的細心照顧之下，謝嘉玲仍不畏勢力缺損而勤奮向學，並在105年榮獲總統教育獎。

嘉玲媽媽表示，女兒的求學之路雖然困難重重，但仍樂觀積極面對，讓她感到驕傲，嘉玲也在今年就讀大學，希望她能好好享受美好的大學生活。

第二站前往大陸籍新住民林萍的住家，林女士自92年嫁至金門，夫妻感情甚好，但先生不幸於96年病逝，為了提供兒子良好的讀書環境，林小姐兼職多份工作，含辛茹苦撫養當時年僅3歲兒子董明晉，而明晉並沒有辜負母親的苦心栽培，品學兼優的他在105年榮獲總統教育獎，也在107年透過學校參與移民署「新住民子女海外培力計畫」，回到母親家鄉進行文化交流體驗。

林女士開心地說，明晉除了課業上優異的表現外，對音樂也有濃厚的興趣，現在是學校的管樂社團成員，言談中充滿幸福的滋味。