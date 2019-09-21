高速公路鼎金民族匝道將封閉 10月18日起改道

2019-09-21 15:52 中央社 高雄21日電



高公局委託高市府工務局辦理「國道10號東向銜接國道1號北上匝道工程」，預計10月18日晚11時起封閉民族匝道一年，封閉後國10東行、國1南下車流將無法進入匝道。

為解決高雄市國道10號銜接國道1號容易壅塞問題，交通部高速公路局委託高雄市政府工務局新建工程處辦理這項工程，自民國107年3月5日開始動工。工務局今天表示，近日將進入工程高峰期施工期，包括大中一路沿線正進行墩柱基礎工程，其中P6墩柱需與民族匝道共構施工

為避免工程造成交通壅擠工務局新建工程處整理替代道路供用路人改道參考。高雄市區來往仁武（東西向）的用路人，可改道行駛新庄仔路、天祥路及鼎力路等替代道路。

左營區來往三民區（南北向）的用路人，可改道行駛自由路及博愛路等替代道路避開民族路雍塞路段。仁武周邊地區用路人請避免進入民族匝道工區，建議可行使澄觀路進入仁武交流道北上南下。北左營地區可改走華夏路由文自路匝道進入國1或國3。

左營等周邊地區，建議用路人從民族一路、新庄仔路、文守路、孟子路、重立路、文瑞路後銜接曾子路右轉博愛路至大中路右轉上文自匝道；或從民族一路、新庄仔路、文守路直走到底後、轉文育路、文瑞路接曾子路右轉博愛路至大中路右轉上文自匝道。

民族路往北，提前於明誠路左彎至中華路右彎到翠華路左彎上翠華匝道(國10)。

大型車輛配合改道建議路線，由大中路平面道路往仁武方向沿澄觀路銜接仁武交流道(國10東向)；大型車輛南向行駛建議路線，從民族一路接中正路上國道1號；大型車輛北向行駛建議路線，從民族一路接大順一路再銜接九如一路上國道1號。

另外，匝道工程施工造成大中路部分路段(文慈路至鼎中路間)車道縮減僅餘3.5M寬度可供汽機車通行，大中/民族路口更顯壅塞。新工處建議南北向車流，改道自由路、博愛四路、華夏路、八德二路接八德西路通行；東西向通行改道新庄仔路、天祥路、鼎力路、仁雄路通行，並依周邊設置替代道路指示牌面提早改道。(編輯:孫承武)