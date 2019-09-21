2019高雄電影節早鳥票開賣 日本男星ARIKA出席開幕

2019-09-21 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



2019高雄電影節10月10日到27日，在高雄市立圖書館總館、MLD影城、高雄市電影館、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫登場，放映231部長片、短片、VR作品，還有超過50場的映後座談、15場國際影人派對。開幕當天，影展代言人王淨、日本男星ARIKA、開幕片《火口的二人》導演荒井晴彥等知名影人共襄盛舉。影展票券9月22日中午12點正式開賣，限時早鳥優惠票150元，今天在高雄市電影館舉辦「終極選片指南」。

開幕片《火口的二人》為重量級編劇荒井晴彥再執導筒作品，由日本知名男演員柄本佑與瀧內公美，演出禁忌卻深情動人的狂戀故事。雄影「年度主題：狂戀世代」尋找各時代大師新秀們企圖打破禁忌的路，渴望破浪而出的自由態度，包括名導拉斯馮提爾的1996的作品《破浪而出》對愛情提出深沉的辯證，而大島渚執導的《感官世界》對愛情濃烈的慾望更是被列為世界十大禁片之一。

雄影表示，高雄製造的招牌單元「高雄拍」今年也非常熱門，除了金馬導演蘇哲賢的首部劇情短片，改編越南移工遭警察槍殺的「阮國非案」的〈九發子彈〉；還有拿下台北電影節國際新導演競賽觀眾票選獎《大餓》導演謝沛如的惡趣味短片〈雄雞卡克〉；以及兩度入圍鹿特丹金虎獎的蘇匯宇導演，再度震撼視覺新作〈未來的衝擊〉。

「瘋狂世界」單元也是影迷焦點一，今年由《一屍到底》團隊原班人馬再次瘋狂出擊的《伊索遊戲》；菅田將暉所宣告最後一部校園青春電影《鄰座的怪同學》迸發專屬高校生的熱血故事。