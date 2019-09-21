台灣設計展下月屏東登場 精彩假日表演活動搶先看

2019-09-21 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



2019台灣設計展於10月5日至20日在屏東台糖縣民公園盛大登場，縣府打造全球最大、最有屏東味的設計超市，邀全台民眾10月連假到屏東一遊，參觀設計展、欣賞國慶焰火；另設計展期間的周五至周日、雙十連假規畫多元主題表演節目，邀國內外知名團體包括孫盛希、FOCA福爾摩沙馬戲團、滅火器樂團、明華園歌仔戲及日本野武士太鼓團輪番演出，還有多位金曲獎得主。

縣文化處表示，台灣設計展演出內容以多元文化為主題，融合屏東的閩、客、原住民等精髓，將不同族群、不同性質的表演內容於展期串連呈現，文青、民歌、獨立樂團等皆為不同的主題之夜，每場次1個半小時的演出，希望藉由主題式的演出節目，吸引大家一同走進台灣設計展。

5日開幕當天由身聲劇場、滅火器領銜演出，接續周休日及國慶連假陸續有新象創作劇團、羅文裕、桑梅娟、Mafana樂團、戴曉君、魏嘉瑩、孫盛希、殷正洋、南方二重唱、夕陽武士、美秀集團、FOCA福爾摩沙馬戲團、野武士太鼓團、明華園戲劇團，將於其他主題之夜接力演出。

文化處表示，今年台灣設計展在主展場台糖縣民公園打造全世界、最具屏東味的設計超市，除了設計展的戶外表演，在屏東演藝廳也推出「超級南」南國音樂節，邀請來自義大利、維也納、匈牙利、法國等多檔國際音樂節目，打造國際音樂響宴，歡迎民眾在設計展期間欣賞展覽、逛市集、看展演，享受豐富的藝文盛宴。