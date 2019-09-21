剝奪質詢權 高市議會民進黨團不承認協商結論

2019-09-21 14:58 中央社 高雄21日電



民進黨高雄市議會黨團今天發布新聞表示，不承認20日有關剝奪議員質詢權的黨團協商。懷疑協商目的是為讓官員逃避議員質詢監督，議員對此有負市民所託的行為或想法應感到羞恥。

高雄市議會昨天發布新聞指出，議長許崑源召集黨團協商，每個議員總質詢、部門業務質詢應包括質詢和答詢時間，詢、答不予延長時間，部門業務質詢各委員會議員每人質詢20分鐘，待全數質詢結束再散會，非委員會議員質詢則授權由召集人彈性調整，當日延後至多30分鐘。

民進黨高雄市議會黨團表示，於議長室舉行的黨團協商會議，關於牴觸高雄市議會市政質詢辦法第6條，剝奪議員法定質詢權的協商並無共識，對於高雄市議會公關室逕行發布的所謂黨團協商結論，民進黨黨團不予承認。

黨團表示，20日黨團協商討論的第2案，對於議員質詢修改為市政總質詢時間50分鐘，包含議員發言及答覆，時間屆滿不予延長。部門業務質詢，原則上分別於中午12時30分及下午6時散會，委員會委員每人20分鐘，待全數質詢完再行散會；非委員會議員的質詢，授權由召集人彈性調整，當日至多延後30分鐘。黨團代表韓賜村已明白表示反對。

黨團表示，韓賜村除明白表示反對，並要求按照現行慣例，待所有登記第一次發言議員發言完畢後，再行散會。換言之，此次的黨團協商失敗，並無達成共識，更遑論有所謂的結論。

黨團強調，市政質詢是議員的法定職權，透過議員與官員的詢答讓市政透明化，讓市民更瞭解政府的施政，這是責任政治的具體表現。

黨團說，如果以準時散會為由限制議員質詢，高雄市議會議員形同上下班制，無論議案進度如何，時間到就是要散會下班，黨團深度懷疑這樣的目的只是為了讓官員逃避議員的質詢監督，身為民意代表的議員對此有負市民所託的行為或想法應該感到羞恥。