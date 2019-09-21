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誰是墾丁海灘「垃圾王」 答案是塑膠一次性生活用品

2019-09-21 14:08聯合報 記者潘欣中╱即時報導

墾丁國家公園管理處和海巡署發起秋季聯合淨灘，今天在墾丁國家公園10處沙灘同步展開，近500人一上午合力清出1437公斤垃圾，讓前陣子因豪大雨、颱風造成大量垃圾堆積的海灘，恢復美麗清新樣貌；墾管處今年首次全面性做垃圾分類並紀錄，發現塑膠瓶（蓋）、吸管、塑膠袋等塑膠性一次性生活用品是「垃圾王」，保麗飲料杯、免洗餐具居次。

墾丁國家公園海岸線長達30多公里，上月因颱風和低壓帶帶來大風浪，海岸布滿各式垃圾，今天的聯合淨灘活動，墾管處選定車城後灣、恆春萬里桐、山海潛點、後壁湖、核三廠出水口、海膽保護區、墾丁大灣、砂島、滿州灣沙灘及漁村公園等10處海灘；在墾管處和海巡相關單位人員外，恆春工商、桃園市觀音高中、瑞原國中、KUGA迷霧團及愛加倍關愛協會均熱情參與。

墾管處去年秋季淨灘響應國際淨灘行動（ICC），首次在後壁湖、海膽保護區、漁村公園、滿州灣4個海灘試辦垃圾分類，參加人員需多人一組，分工撿拾不同類別的可回收物品，並填寫「國際淨灘行動記錄表 」並秤重，同時提供環保可分解大型垃圾袋供民眾使用、包裝後清運，讓參與者有履行地球公民義務的榮譽感，並了解各地沙灘的垃圾差異性，因試辦成果反應熱烈，今年全面實施。

墾管處事後彙整「國際淨灘行動紀錄表 」，統計發現分類的垃圾以塑膠為大宗，包括塑膠瓶（蓋）、塑膠吸管、塑膠袋，另有保麗龍餐具、衣物、衛生紙、釣魚、捕魚棄置的漁具也占相當大的比例；部分是棄置，部分是被浪打上岸，證實人為垃圾對海洋的威脅並未減輕，更凸顯從源頭減量和實施限塑政策的重要性，也呼籲民眾發揮公德心，不製造垃圾、不亂丟垃圾，進而減塑，讓海岸恢復原有美麗景觀，維護海洋生態。

墾丁國家公園管理處和海巡署發起秋季聯合淨灘，今天在墾丁國家公園10處沙灘同步展開...
墾丁國家公園管理處和海巡署發起秋季聯合淨灘，今天在墾丁國家公園10處沙灘同步展開，近500人一上午合力清出1437公斤垃圾。記者潘欣中／翻攝
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淨灘墾管處墾丁

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