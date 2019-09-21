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金門淨街撿菸蒂 重賞鼓勵民眾一起揪出亂丟者

2019-09-21 13:20聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

響應世界清潔日，金門縣今天也在金城鎮舉行「淨街撿菸蒂活動」，由金城鎮長李誠智及環保局長楊建立率領志義工、民眾、社區團體、環保人員等200餘人，忙了一上午共計清理垃圾及菸蒂計8公斤。

李誠智表示，此次是配合行政院環境保護署在今日所發起的全國淨街活動，200多名志工、民眾穿梭各街道撿垃圾與菸蒂，才發現現在亂丟煙蒂的情況很普遍，大家在花圃、水溝內都撿到不少。

他特別呼籲吸菸的民眾，「吸菸自備菸灰菸蒂盒」、「不亂丟菸灰菸蒂」、「不邊走邊抽菸」，養成良好抽菸禮儀，期許讓吸菸民眾做到「菸灰菸蒂不落地，清新健康好環境」，形成「居家環境無菸蒂」的共識。

依衛生福利部資料統計，我國抽菸人口約327萬，每年消費香菸17.1億包，菸蒂產生量高達342億個，累積棄置在戶外不易清除死角的菸蒂，一年至少100億以上，而且全世界每年被隨手丟棄的菸蒂更超過4.5兆個。

一個菸蒂生物降解可能少則需要2年，長則25年才能裂解成較小的碎片，分解速度非常緩慢，不僅破壞環境整潔，還可能阻塞下水道，造成環境重大危害，並可藉由流水進入河海，然後被鳥類和海洋哺乳動物誤當成食物而吃下。

楊建立也說，金門地區各道路紅綠燈處、巷道內、便利商店、賣場、車站等地方常常有吸菸民眾隨手丟菸蒂行為，造成環境髒亂，環保局後續將加強設監視錄影器進行取締，並依據廢棄物清理法第50條規定，裁處新台幣一千二百元以上至六千元以下罰鍰。

環保局鼓勵民眾一起來揪出沒有公德心的民眾，若民眾發現有亂丟菸蒂行為，可利用手機、攝影機或車輛行車記錄器等器材，拍攝隨意棄置菸蒂之人員或車輛向他們檢舉，環保局除對檢舉人確實保密亦進行蒐證開罰，並依「金門縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」第4條規定，經執行機關查證屬實處以罰鍰，並實收罰鍰者，依裁罰金額百分之三十發給獎金。

志工們穿梭大街小巷撿拾煙蒂，相當辛苦。圖/金門縣環保局提供
志工們穿梭大街小巷撿拾煙蒂，相當辛苦。圖/金門縣環保局提供
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金城鎮長李誠智（左）與金門縣環保局長楊建立兩人今天帶頭淨街撿煙蒂，為環境維護盡一...
金城鎮長李誠智（左）與金門縣環保局長楊建立兩人今天帶頭淨街撿煙蒂，為環境維護盡一份心力。圖/金門縣環保局提供
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響應世界清潔日，金城鎮志工與居民一起進行淨街撿煙蒂。圖/金門縣環保局提供
響應世界清潔日，金城鎮志工與居民一起進行淨街撿煙蒂。圖/金門縣環保局提供
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