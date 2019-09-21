親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

網友好壞亂獻計！一把傘卡住辦公室門 員工爽放兩天假

小一男童蘇花公路遭重機撞上命危 送醫搶救恢復心跳

高市議會要準時散會 綠議員質疑為韓國瑜護航

2019-09-21 12:56聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市議會昨天黨團協商，確定這次定期大會除了部門工作報告和質詢最多可以延長30分鐘之外，都按大會通過的既定議事時間「準時」開會和散會，包括兩天的市長施政報告暨質詢，上午都只到12時30分、下午到6時。民進黨議員今天紛表達不滿，更質疑是為市長韓國瑜護航，讓韓國瑜列席議會時間比上個會期大幅縮短。

高雄市議會祕書處表示，這是因上次會期開會時間延太長，有到晚上8、9時甚至近11時才散會，部分議員有意見，也影響議會工作人員工作時間，因此昨天才協商按既定議程時間開會，這跟高雄市政府沒有關係。至於部門工作報告暨質詢，這次大會比上次大會 多了兩天。

高雄市議會排定的議事時間，除了市政總質詢上午從9時開始，每天開會時間多是上午9時30分到中午12時30分，下午3時到6時，預定本月26日、27日進行的市長施政報告暨質詢也如此。不過，市政施政報告後的質詢，議員多踴躍登記，甚至第一次發言之後再登記發言，上次定期大會兩天的市長施政報告暨質詢，都到晚上7、8時才結束，部門工作報告暨質詢也有超過表定時逾2、3小時才散會的紀錄。

昨天議長許崑源召集黨團總召開協商會議，確定這次定期大會要「準時」開會、散會，議員質詢時間要併計官員答詢時間，上午議程在12時30分、下午到6時，部門工作報告暨質詢時可以延長時間，但最多延30分鐘；也就是，即使是部門工作報告暨質詢，最晚下午6時30分就要散會。

民進黨議員康裕成質疑這樣的規定，是要護航韓國瑜；以26日和27日的施政報告暨質詢而言，議員的個人質詢時間總加只有9個小時，每個議員質詢15分鐘，9小時都不休息，只夠36個議員質詢，但是高雄市議會有66席議員，如果準時散會，會有近半議員無法質詢。

康裕成呼籲國民黨團，26日和27日讓每位議員都有發言機會，中午不休息，並延長開會時間到每個登記發言的議員都質詢結束。

高市議會民進黨團幹事長陳致中說，部門質詢按照議會行之有年的慣例，都是等所有登記第一次發言的「非委員會」議員質詢完畢，才會散會；如果只能開到下午6時30分，那可能造成許多議員無法登記質詢，不啻架空議員法定質詢監督權利；質詢是議員的責任，也是代議士的義務，國民黨議員居多數的高雄市議會，不能大開民主倒車。

民進黨籍市議員黃文益說，「高雄市議會市政質詢辦法」第6條有這樣的規定，業務質詢（部門質詢）之順序，以登記之先後為之，已質詢的議員如有第二次質詢之必要，須再次登記　其順序則以尚未質詢之議員為優先；如果會議時間最多只能延半小時，勢必有議員無法在時限內登記到質詢時間，可說嚴重侵犯高雄市議員在市議會行使職權。

高雄市議會昨天的黨團協商確定第二次期大會準時開會、散會，民進黨議員抗議會損及質詢...
高雄市議會昨天的黨團協商確定第二次期大會準時開會、散會，民進黨議員抗議會損及質詢權。圖／高雄市議會提供
分享

高雄市韓國瑜

相關新聞

「沒想到這麼紅」！ 屏東佳冬漁村裡的這一班超厲害

2019-09-21 10:36

國內首次也是唯一一次 全台最美公路路跑錯過不再辦

2019-09-21 08:10

馬祖拚酒「阿莎力」 柯文哲笑稱：這77歲的太厲害了

2019-09-21 13:37

金門淨街撿菸蒂 重賞鼓勵民眾一起揪出亂丟者

2019-09-21 13:20

第一次到馬祖 柯文哲笑稱：和都會景觀不同很新奇

2019-09-21 11:58

就在今午 高雄海味等你「搶鮮」

2019-09-21 11:43

應921震災20周年 高市演練複合災害救災

2019-09-21 11:42

高市議會質詢準時結束 柯文哲酸：一例一修，不錯

2019-09-21 11:40

921地震20周年 潘孟安躲桌下示範地震保命三步驟

2019-09-21 11:21

柯文哲訪馬祖 笑問劉增應「現在只有我們是醫生嗎」？

2019-09-21 11:20

離島居民限定優惠來了！「買國外 +1元送國內」省很大

2019-09-21 11:13

環保局展延興達廠燃煤機組操作許可 環團：抗議提訴願

2019-09-21 10:37

屏東「黑金」可可愈種愈多 果農升級保養品

2019-09-21 10:21

高市單身／婚育租金補貼 申請到9月27日止

2019-09-21 10:17

高雄農業局 推一日農夫惡地旅遊行程

2019-09-21 10:10

小三通自由行鬆綁 遊金陸客未顯現

2019-09-20 23:58

高捷北機廠站前 萬坪商場動土

2019-09-20 23:35

高雄捷運拓財源 開發率逾9成

2019-09-20 23:31

返鄉推漁村遊 奪全國十大績優

2019-09-20 23:27

國慶焰火 24日屏東試放3分鐘

2019-09-20 23:26

不再借名 內門龍眼乾換裝搶市

2019-09-20 23:20

高市10大化粧好禮 珍奶可敷臉

2019-09-20 23:14

刺青藝術展 高美館登場

2019-09-20 23:11

美食新天地／金門「荳咖啡室」 手沖創意風味

2019-09-20 23:08

北碇島傳陸船擱淺 環保局嚴防油汙外洩

2019-09-20 22:44

不再借名上市！內門溝坪居民自創龍眼乾品牌

2019-09-20 17:42

金門發老兵召集令 邀軍友重回金門送隊徽與紀念酒

2019-09-20 17:17

談教育 韓國瑜指這2件事沒做到就不及格該打屁股

2019-09-20 17:15

華山基金會林邊站義剪 竟出現「祖師爺級」美髮師

2019-09-20 17:13

高市議會要準時開會散會 韓國瑜列席時間可縮短

2019-09-20 17:04

美濃私房夜景在這 觀景平台、登山步道重新打造

2019-09-20 14:21

國慶焰火24日晚上試放3分鐘 屏縣府：當天河濱公園管制

2019-09-20 14:19

高雄槍擊案頻傳 35年前羅大佑就唱過

2019-09-20 14:17

高市漁產品銷售成長22% 石斑等品項仍需加把勁

2019-09-20 12:44

高雄10大化妝品伴手禮出爐 珍奶面膜、活膚植萃吸睛

2019-09-20 11:07

萌度爆表！開箱文接力 一窺高雄市動物收容所日常

2019-09-20 10:32

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

國內首次也是唯一一次 全台最美公路路跑錯過不再辦

2019-09-21 08:10

挑戰最深地下車站！桃捷綠線動工 和台鐵共構挖逾40公尺

2019-09-20 14:16

雲林「風飛沙」紫爆 學校緊閉門窗上課

2019-09-20 14:34

台南街頭藝術節今晚登場 台南郵便局重現沙卡里巴廣場

2019-09-20 21:38

影／這座百年老隧道 中央官員見了都「驚豔」

2019-09-20 22:06

「沒想到這麼紅」！ 屏東佳冬漁村裡的這一班超厲害

2019-09-21 10:36

山區持續降雨基隆河水位上漲 員山子今年首次分洪

2019-09-20 22:09

金門發老兵召集令 邀軍友重回金門送隊徽與紀念酒

2019-09-20 17:17

蔡總統：桃捷與機捷結合 快速形成北北桃生活圈

2019-09-20 14:45

美濃私房夜景在這 觀景平台、登山步道重新打造

2019-09-20 14:21

台南秘境後花園 國家級水道博物館10月10日開幕

2019-09-20 15:36

離島居民限定優惠來了！「買國外 +1元送國內」省很大

2019-09-21 11:13

挖深40米！桃捷綠線挑戰最深地下車站

2019-09-20 23:55

新北身障者創作展生命熱情 中和美麗永安生活館展出

2019-09-20 21:37

109年度模範勞工選拔 新北市即日起受理報名

2019-09-20 16:00

家樂福二氧化碳濃度又超標 南港店、北投店接連出包

2019-09-20 17:00

北市狗狗公車叫好不叫座？ 議員：滿意度高搭乘數卻很低

2019-09-20 18:47

本土劇用九柑仔店熱播 三代同堂音樂會明晚登場

2019-09-20 15:38

柯文哲訪馬祖 笑問劉增應「現在只有我們是醫生嗎」？

2019-09-21 11:20

陪小英「開箱」社宅 鄭文燦喊話「每周公布體重」

2019-09-20 15:19

談教育 韓國瑜指這2件事沒做到就不及格該打屁股

2019-09-20 17:15

柯文哲在市府遭「國師團」挾持？議員批：難道柯粉最大

2019-09-20 15:43

台南水道變身博物館 雙十開園

2019-09-20 23:57

基隆客運787延駛壯觀里社區 平日46班假日42班次

2019-09-20 21:37

高市議會要準時開會散會 韓國瑜列席時間可縮短

2019-09-20 17:04

竹縣長訪人瑞慶重陽 百歲草藥公吐長壽秘密

2019-09-20 16:09

善款湧入1天溢滿缺口 解基隆家扶發不出獎助學金困境

2019-09-21 09:31

眷村故事加美食 憲光二村讓你體驗八寶飯邊演邊吃

2019-09-21 07:30

拆光！掛五星旗的台南「共產天后宮」 市府認定違建

2019-09-20 13:51

國慶焰火24日晚上試放3分鐘 屏縣府：當天河濱公園管制

2019-09-20 14:19

中和再添1起本土屈公病 圓通寺登山步道也被納管制

2019-09-20 19:12

新店小城里長秀開箱照 網友驚還要幫抓蛇

2019-09-20 19:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top