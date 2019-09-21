高市議會要準時散會 綠議員質疑為韓國瑜護航

2019-09-21 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市議會昨天黨團協商，確定這次定期大會除了部門工作報告和質詢最多可以延長30分鐘之外，都按大會通過的既定議事時間「準時」開會和散會，包括兩天的市長施政報告暨質詢，上午都只到12時30分、下午到6時。民進黨議員今天紛表達不滿，更質疑是為市長韓國瑜護航，讓韓國瑜列席議會時間比上個會期大幅縮短。

高雄市議會祕書處表示，這是因上次會期開會時間延太長，有到晚上8、9時甚至近11時才散會，部分議員有意見，也影響議會工作人員工作時間，因此昨天才協商按既定議程時間開會，這跟高雄市政府沒有關係。至於部門工作報告暨質詢，這次大會比上次大會 多了兩天。

高雄市議會排定的議事時間，除了市政總質詢上午從9時開始，每天開會時間多是上午9時30分到中午12時30分，下午3時到6時，預定本月26日、27日進行的市長施政報告暨質詢也如此。不過，市政施政報告後的質詢，議員多踴躍登記，甚至第一次發言之後再登記發言，上次定期大會兩天的市長施政報告暨質詢，都到晚上7、8時才結束，部門工作報告暨質詢也有超過表定時逾2、3小時才散會的紀錄。

昨天議長許崑源召集黨團總召開協商會議，確定這次定期大會要「準時」開會、散會，議員質詢時間要併計官員答詢時間，上午議程在12時30分、下午到6時，部門工作報告暨質詢時可以延長時間，但最多延30分鐘；也就是，即使是部門工作報告暨質詢，最晚下午6時30分就要散會。

民進黨議員康裕成質疑這樣的規定，是要護航韓國瑜；以26日和27日的施政報告暨質詢而言，議員的個人質詢時間總加只有9個小時，每個議員質詢15分鐘，9小時都不休息，只夠36個議員質詢，但是高雄市議會有66席議員，如果準時散會，會有近半議員無法質詢。

康裕成呼籲國民黨團，26日和27日讓每位議員都有發言機會，中午不休息，並延長開會時間到每個登記發言的議員都質詢結束。

高市議會民進黨團幹事長陳致中說，部門質詢按照議會行之有年的慣例，都是等所有登記第一次發言的「非委員會」議員質詢完畢，才會散會；如果只能開到下午6時30分，那可能造成許多議員無法登記質詢，不啻架空議員法定質詢監督權利；質詢是議員的責任，也是代議士的義務，國民黨議員居多數的高雄市議會，不能大開民主倒車。