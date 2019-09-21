離島居民限定優惠來了！「買國外 +1元送國內」省很大

2019-09-21 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



為了回饋金馬澎3離島鄉親，長榮航空的直營旅行社「長汎假期」自即日起推出「買國外 +1元送國內」活動，同時還加碼送出國內線比照國際最高可享30公斤的行李優惠，有計畫出遊的民眾，不妨把握良機搶好康！

業者表示，以往居住在金門、馬祖及澎湖地區的居民，若是一家大小出國旅遊時，就得花費超過萬元的國內線機票，造成不小的負擔，也因此降低了鄉親出國旅遊的意願，長汎假期深入了解此問題後，為了讓金馬澎居民能輕鬆享受出國旅遊的樂趣，特別結合了長榮航空、立榮航空及在地的金沙大地、八閩、綠的三家旅行社，規畫輕省出國的在地化即時服務。

自即日起，凡設籍金馬澎地區的民眾，只要參加長汎假期的「買國外 +1元送國內」活動，購買此次活動專屬的國外團體旅遊行程，只要+1元就送您國內線機票，可謂「省很大」。

此外，出國採購，買得太開心，常會遇到行李超重的問題，業者也為居民省荷包，只要參加「買國外 +1元送國內」活動，搭乘立榮航空往返國內航線，行李重量可由原本的10公斤提高到30公斤。

「買國外+1元送國內」活動，提供國外八大熱門團體旅遊行程，相關旅遊資訊，請洽在地指定合作旅行社：

金門—金沙大地國際旅行社082-372725

馬祖—八閩旅行社0836-23933