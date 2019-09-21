環保局展延興達廠燃煤機組操作許可 環團：抗議提訴願

2019-09-21 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



台電興達電廠1、2號燃煤機組操作許可今年11月到期，高雄市環保局昨天透過許可核發方式，要求最老舊的興達電廠4部燃煤機組，必須從秋冬10月起六個月、停止兩部機組運轉，剩下的兩部機組也必須減煤三成五，以減少空品不良期間的汙染排放。南部反空汙大聯盟不滿環保局事先未與民間團體溝通，便通過興達電廠四部燃煤機組的許可證展延，與原先環團提出優先汰除最老舊的1.2號機，刪除所有燃煤許可，做到秋冬零燃煤的訴求有異，今天表示將去環保局抗議並提訴願。

高雄市環保局表示，今年7月的環評委員會大會，審查通過興達電廠燃氣機組更新改建計畫環境影響說明書，台電承諾興達電廠在秋冬六個月，4部燃煤機組減半運轉及減煤三成。但環保局堅持高雄市空汙問題嚴重，環評的承諾不能等到開發或營運階段，必須從今年10月就要兌現，所以重新核發興達電廠操作許可後，透過操作許可證的限制，強制台電立即落實10月起停止運轉興達電廠兩部燃煤機組，另兩組燃煤機組需減煤三成五。

興達電廠表示，希望在電力供給與環評空汙間取得平衡，台電會盡力配合。

不過南部反空汙大聯盟認為，市府在未跟民間團體溝通下，就通過了興達電廠四部燃煤機組的許可證展延，將原先一年一期的許可審查，迅速一次通過長達四年的展延許可，將1.2號機展延至112年，3.4號機展延至113年，都直接到除役年限。

南部反空汙大聯盟今天表示，高屏是三級空品區，興達電廠的操作許可證展延應一年檢討一次。環團將到環保局抗議，並提訴願反駁行政處分。