「沒想到這麼紅」！ 屏東佳冬漁村裡的這一班超厲害

2019-09-21 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



108年全國十大績優農業產銷班評選出爐，屏東縣佳冬鄉水產養殖產銷班第8班勇奪「全國十大績優農業產銷班」，這一班有14位班員，平均年齡在45歲以下，其中還有8人是大學以上學歷，莫拉克風災後，他們陸續返鄉重建，沒有想到闖出一片天，連班員都說「沒想到會這麼紅」。

10年前的莫拉克颱風重創屏東縣沿海鄉鎮，卻也為沿海帶來改變的契機，幾位從外地回來的年輕人，不但回鄉重整家園，還組成「佳冬鄉水產養殖產銷班第八班」，自創品牌「樂漁8」，如今在國內及外銷市場上都繳出亮麗成績單。

6年級的班員陳宗宏是產銷班書記，過去在都市做的是手機面板，莫拉克風災後決定返鄉，現在他養石斑、龍膽石班，還養星雞魚，他說除了渔獲成績亮眼外，產銷班還力推套裝行程，鼓勵都市人到漁村體驗，沒有想到一炮而紅，今年以來已接了2、30團。

「真的沒想到會那麼紅」！陳宗宏說，他們當初回鄉的想法就是協助父母重建家園，沒有想到真的繳出一張還不錯的成績單，而且也改變了自己的人生。

根據高雄區農改場的觀察，這個產銷班員的平均年齡在45歲以下，其中8人都有大學以上學歷，養殖種類包括龍膽石班、青班、龍虎班、午仔魚等，不但組織向心力強，他們還共同推動產銷履歷及品牌，成功創造市場區隔，為漁村開創了更多可能性。