高市議會質詢準時結束 議員：護航韓國瑜

2019-09-21 14:55 中央社 高雄21日電



高雄市長韓國瑜。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市議會開黨團協商會議，通過議會質詢準時晚上6時30分結束，民進黨議員康裕成今天批評「國民黨過半的高雄市議會出奧步、幫韓國瑜剝奪議員質詢權利」，是護航、故意放水。

高雄市議會定期大會25日開幕，議長許崑源昨天召集黨團協商，通過每個議員總質詢時間50分鐘，詢、答不予延長時間，另外也決定部門業務質詢，各委員會議員每人質詢20分鐘，待全數質詢結束再散會，非委員會議員質詢則授權由召集人彈性調整，當日延後至多30分鐘，即最晚到6時30分就要結束。

康裕成在臉書貼文指出，黨團協商，許崑源召集各黨團黨團協商，結果民進黨不敵（民進黨團1票、國民黨團加無黨團結聯盟2票），「以後議會最晚晚上6時30分散會，時間一到議員就不能再發言」。

康裕成指出，也就是9月26及27日登場的市長施政報告及質詢，都必須準時在6時30分下班。

她指出將會有3種情形，包括故意放水韓國瑜免於「草包被考倒」、限制2天質詢時間只夠42名議員質詢，致有1/3（22個）的議員質詢權利被剝奪、各委員會質詢時段都將有30名議員的質詢時間被剝奪而完全無法發言。過半席次的高雄市議會奧步掩護韓國瑜。

國民黨高雄市議員曾俊傑告訴中央社記者，議會開會應依議程準時開會及散會，表決通過就應遵循。